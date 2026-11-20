Чоловік розпалює піч. Фото: stock.adobe.com

Піч розпалена, дрова тріщать, а в будинку все одно прохолодно? Причина часто в деревині, яку ви використовуєте. Одні поліна швидко перетворюються на попіл, інші сильно димлять і залишають небезпечний наліт у димоході. Через невдалий вибір можна не лише витратити більше грошей, а й підвищити ризик пожежі.

Тож Новини.LIVE зібрав для вас корисні поради, які дрова краще не використовувати для тривалого обігріву оселі взимку.

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Якими дровами не варто топити піч

Не кожна деревина, яка добре розгорається, здатна довго підтримувати тепло. Особливо це стосується легких і смолистих порід.

Шість видів дров, які мають суттєві недоліки:

Сосна

Містить багато смол і швидко згорає. За неправильного горіння сприяє утворенню відкладень у димоході. Також може розкидати гарячі іскри.

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Ялина

Легко спалахує, але не забезпечує тривалого жару. Смолиста деревина потребує правильного спалювання та регулярного очищення димового каналу.

Туя

Як і інші хвойні, містить смолисті речовини. Через невисоку щільність та швидке згоряння не найкраще підходить для основного опалення.

Тополя

Один із найменш вигідних варіантів. Деревина легка, швидко прогорає, а для підтримання тепла доводиться постійно підкидати нові поліна.

Верба

Свіжозрубана деревина містить багато вологи, тому потребує ретельного просушування. Але навіть сухі вербові дрова поступаються щільнішим породам за тривалістю горіння.

Липа

Добре розпалюється, проте швидко витрачається. Для тривалого зимового обігріву це не надто економний вибір.

Водночас сухі хвойні дрова не є категорично забороненими. Їх можна використовувати у відповідних печах. Особливо важливо не допускати тління та накопичення сажі.

Чоловік топить піч. Фото: stock.adobe.com

Які дрова найнебезпечніші для печі

Є одна помилка, яка здатна зіпсувати навіть якісне паливо, — використання сирої деревини. Частина енергії витрачається на випаровування води, температура горіння знижується, а диму стає більше. У димоході накопичуються сажа та креозот — горючі відкладення, які можуть зайнятися. Тож вологість дров має бути нижчою за 20%.

Також категорично не можна спалювати пофарбовані дошки, ДСП, фанеру, лаковані меблі та просочену хімікатами деревину. Під час горіння вони можуть виділяти токсичні речовини.

Які дрова краще обрати для опалення взимку

Якщо хочете, щоб піч довше тримала тепло, зверніть увагу на дуб, граб, бук або ясен. Це щільні породи, які за належного висушування забезпечують триваліше горіння та стійкий жар.

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