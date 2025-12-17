Какие деревья можно рубить на собственном участке без разрешения и штрафа

Человек рубит дрова в саду. Фото: iStockphoto

В Украине владельцы частных участков имеют право рубить деревья на дрова, но только при определенных законом условиях. За нарушение правил вырубки предусмотрены штрафы, возмещение убытков и даже уголовная ответственность.

Новини.LIVE рассказывают, какие деревья разрешено рубить на собственной земле без специального разрешения.

Какие деревья можно рубить на собственном участке

На частном приусадебном или садовом участке владелец имеет право без специального разрешения срубить плодовые деревья для дров или хозяйственных нужд. Важно, чтобы эти насаждения не имели охранного статуса и не принадлежали к редким или исчезающим видам, занесенным в Красную книгу Украины.

Рубка разрешена, если:

Дерево является плодовым.

Участок находится в частной собственности.

Земля не относится к природоохранным территориям.

Дерево не занесено в Красную книгу.

Когда рубить деревья запрещено

Даже на собственной земле существуют ограничения. Разрешение обязательно, если дерево растет на территории, имеющей охранный статус. Также запрещена вырубка насаждений, которые входят в природно-заповедный фонд или охраняются государством или международными соглашениями.

Запрещено рубить без разрешения:

Деревья в заповедниках и заказниках.

Редкие и краснокнижные виды.

Насаждения на землях исторических памятников.

Деревья на бульварах и общественных пространствах.

Какой штраф за незаконную вырубку

За самовольную вырубку предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для граждан — от 510 до 1 020 грн.

Для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 грн.

Дополнительно — возмещение нанесенного ущерба.

В случае значительного ущерба возможно:

Штраф до 25 500 грн.

Ограничение или лишение свободы до 3 лет.

