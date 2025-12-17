Відео
Головна Дім та город Дрова з власного саду — які дерева можна рубати законно

Дрова з власного саду — які дерева можна рубати законно

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:48
Які дерева можна рубати на власній ділянці без дозволу та штрафу
Людина рубає дрова в саду. Фото: iStockphoto

В Україні власники приватних ділянок мають право рубати дерева на дрова, але лише за визначених законом умов. За порушення правил вирубки передбачені штрафи, відшкодування збитків і навіть кримінальна відповідальність.

Новини.LIVE розповідають, які дерева дозволено рубати на власній землі без спеціального дозволу.

Читайте також:

Які дерева можна рубати на власній ділянці

На приватній присадибній або садовій ділянці власник має право без спеціального дозволу зрубати плодові дерева для дров або господарських потреб. Важливо, щоб ці насадження не мали охоронного статусу та не належали до рідкісних або зникаючих видів, занесених до Червоної книги України.

Рубка дозволена, якщо:

  • Дерево є плодовим.
  • Ділянка перебуває у приватній власності.
  • Земля не належить до природоохоронних територій.
  • Дерево не занесене до Червоної книги.

Коли рубати дерева заборонено

Навіть на власній землі існують обмеження. Дозвіл обов’язковий, якщо дерево росте на території, що має охоронний статус. Також заборонена вирубка насаджень, які входять до природно-заповідного фонду або охороняються державою чи міжнародними угодами.

Заборонено рубати без дозволу:

  • Дерева у заповідниках та заказниках.
  • Рідкісні та червонокнижні види.
  • Насадження на землях історичних пам’яток.
  • Дерева на бульварах і громадських просторах.

Який штраф за незаконну вирубку

За самовільну вирубку передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

  • Для громадян — від 510 до 1 020 грн.
  • Для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 грн.
  • Додатково — відшкодування завданих збитків.

У разі значної шкоди можливе:

  • Штраф до 25 500 грн.
  • Обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Ми пояснювали те, як продовжити свіжість яблук до нового врожаю.

Також розповідали про те, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

Раніше повідомлялося про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

штрафи дерева поради будинок дрова
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
