Как спасти оголенную драцену зимой - причины, уход и шаги для восстановления

Обнаженная драцена зимой — распространенная проблема, возникающая из-за нехватки света, сухости воздуха и ошибок в поливе. Но растение хорошо восстанавливается, если вовремя скорректировать уход и создать правильные условия.

Новини.LIVE рассказывает, как вернуть драцене пышность и здоровый вид.

Почему драцена оголяется зимой

Короткий световой день, сухой воздух и перепады температур замедляют развитие растения, из-за чего оно сбрасывает нижние листья. Если почва уплотнилась или долго не менялась, корни страдают от недостатка воздуха. Поэтому зимой важно обновлять субстрат: легкая смесь торфа, песка и разрыхлителей создает корням оптимальные условия.

Что нужно изменить в уходе зимой

Поливайте только после полного высыхания почвы.

Обеспечивайте качественный дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Опрыскивайте драцены раз в неделю и держите их подальше от батарей.

Раз в месяц добавляйте в воду несколько капель лимонного сока для стабильной кислотности.

Как помочь драцене сохранить листья

Растению нужна повышенная влажность и мягкий рассеянный свет. Зимой его лучше переместить ближе к окну, но не под прямые лучи и не возле источников тепла. Регулярное опрыскивание и контроль полива предотвращают пересыхание листьев и дальнейшее оголение ствола.

Что делать, если драцена уже оголена

В таких случаях лучший вариант — обрезка. После укорачивания верхушки растение дает несколько новых побегов и быстро восстанавливает форму. Срезанные части можно укоренить в воде или легком субстрате, получив дополнительные здоровые растения. Это позволяет вернуть декоративность и омолодить драцену.

