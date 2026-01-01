Як врятувати оголену драцену взимку - причини, догляд і кроки для відновлення

Драцена в горщику. Фото: iStockphoto

Оголена драцена взимку — поширена проблема, що виникає через брак світла, сухість повітря та помилки в поливі. Але рослина добре відновлюється, якщо вчасно скоригувати догляд і створити правильні умови.

Новини.LIVE розповідає, як повернути драцені пишність та здоровий вигляд.

Чому драцена оголюється взимку

Короткий світловий день, сухе повітря та перепади температур уповільнюють розвиток рослини, через що вона скидає нижнє листя. Якщо ґрунт ущільнився або довго не змінювався, коріння страждає від нестачі повітря. Тому взимку важливо оновлювати субстрат: легка суміш торфу, піску та розпушувачів створює кореням оптимальні умови.

Що потрібно змінити в догляді взимку

Поливайте тільки після повного висихання ґрунту.

Забезпечуйте якісний дренаж, щоб уникнути застою води.

Обприскуйте драцени раз на тиждень та тримайте їх подалі від батарей.

Раз на місяць додавайте у воду кілька крапель лимонного соку для стабільної кислотності.

Як допомогти драцені зберегти листя

Рослині потрібна підвищена вологість і м’яке розсіяне світло. Взимку її краще перемістити ближче до вікна, але не під прямі промені та не біля джерел тепла. Регулярне обприскування і контроль поливу запобігають пересиханню листя й подальшому оголенню стовбура.

Що робити, якщо драцена вже оголена

У таких випадках найкращий варіант — обрізка. Після укорочення верхівки рослина дає кілька нових пагонів і швидко відновлює форму. Зрізані частини можна укорінити у воді чи легкому субстраті, отримавши додаткові здорові рослини. Це дозволяє повернути декоративність і омолодити драцену.

