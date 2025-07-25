Что надо сделать с помидорами перед отпуском — советы дачникам

Процедура обрезки куста с помидорами в теплице. Фото: Epic Gardening

Каждый настоящий дачник знает, что пик цветения помидоров приходится на лето, когда многие уезжают в отпуск. Узнайте, что нужно сделать с томатами на огороде, когда вы собираетесь на отдых, чтобы они продолжили приносить урожай даже после вашего возвращения.

Об этом рассказывает Homes&Gardens.

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Полив помидоров

В процессе выращивания помидоров их нужно обеспечивать достаточным количеством влаги. Если вы не можете попросить об этом соседей, друзей или родственников, существуют способы, которые помогут избежать увядания или гибели ваших растений.

Речь идет о таких методах, как:

Использование систем капельного орошения

Использование самополивных веток

Настройка системы фитильного полива

Полив кустов помидоров в теплице. Фото: Pinterest

Мульчирование помидоров

Чтобы удержать надолго влагу, замульчируйте кусты слоем толщиной пять сантиметров. Существует немало материалов для мульчирования, которые помогают поддержать влажность земли летом. Речь идет о таких материалах, как:

Перепревший навоз

Кора

Скошенная трава

Солома

Компост

Мульчирование кустов с помидорами на огороде. Фото: Decorexpro

Обрезка и подвязывание помидоров

Обрезка растений помогает сохранить их здоровье, улучшая циркуляцию воздуха. Удаляйте побеги между главным стеблем и листовыми ветвями, а также нижние и желтые листья. А еще не забывайте подвязывать кусты помидоров к обоям.

Обрезка и подвязывание кустов помидоров на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сбор урожая помидоров

Перед отпуском обязательно соберите весь урожай на огороде, чтобы помидоры не портились и не отбирали силы у будущих цветов и плодов. Если есть возможность попросить о помощи кого-то из семьи, друзей или соседей, воспользуйтесь ею во время отпуска.

Сбор урожая помидоров на огороде. Фото: Freepik

Дополнительная защита от солнца

Если у вас помидоры растут в горшках или мешках, переместите их в затененное место на улице. Если вы выращиваете томаты в теплице, откройте там двери, чтобы снизить температуру и улучшить циркуляцию воздуха. А еще можете воспользоваться тканями, чтобы защитить кусты.

Защита кустов с помидорами на огороде от солнца. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как уберечь помидоры в теплице от жары и заболеваний.

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