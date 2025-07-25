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Головна Дім та город Догляд томатів перед відпусткою — поради, щоб не завʼяли

Догляд томатів перед відпусткою — поради, щоб не завʼяли

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:54
Що треба зробити з помідорами перед відпусткою — поради дачникам
Процедура обрізки куща з помідорами в теплиці. Фото: Epic Gardening

Кожен справжній дачник знає, що пік цвітіння помідорів припадає на літо, коли багато хто їде у відпустку. Дізнайтеся, що потрібно зробити з томатами на городі, коли ви збираєтеся на відпочинок, щоб вони продовжили приносити врожай навіть після вашого повернення.

Про це розповідає Homes&Gardens.

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Полив помідорів

У процесі вирощування помідорів їх потрібно забезпечувати достатньою кількістю вологи. Якщо ви не можете попросити про це сусідів, друзів або родичів, існують способи, які допоможуть уникнути в’янення чи загибелі ваших рослин. 

Йдеться про такі методи, як:

  • Використання систем крапельного зрошення 
  • Використання самополивних гілок 
  • Налаштування системи гнотового поливу 
Полив помидоров
Полив кущів помідорів у теплиці. Фото: Pinterest

Мульчування помідорів

Щоб утримати надовго вологу, замульчуйте кущі шаром завтовшки п’ять сантиметрів. Існує чимало матеріалів для мульчування, які допомагають підтримати вологість землі влітку. Йдеться про такі матеріали, як:

  • Перепрілий гній
  • Кора
  • Скошена трава
  • Солома
  • Компост
Мульчирование помидоров
Мульчування кущів з помідорами на городі. Фото: Decorexpro

Обрізка і підв'язування помідорів

Обрізка рослин допомагає зберегти їхнє здоров’я, покращуючи циркуляцію повітря. Видаляйте пагони між головним стеблом і листовими гілками, а також нижнє і жовте листя. А ще не забувайте підв’язувати кущі помідорів до шпалер.

Коллаж
Обрізка і підв'язування кущів помідорів на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Збір врожаю помідорів

Перед відпусткою обов'язково зберіть весь врожай на городі, щоб помідори не псувалися і не відбирали сили в майбутніх квітів і плодів.  Якщо є можливість попросити про допомогу когось з родини, друзів чи сусідів, скористайтеся нею під час відпустки.

Сбор помидоров
Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Додатковий захист від сонця

Якщо у вас помідори ростуть в горщиках чи мішках, перемістіть їх у затінене місце надворі. Якщо ви вирощуєте томати в теплиці, відкрийте там двері, щоб знизити температуру і покращити циркуляцію повітря. А ще можете скористатися тканинами, щоб захистити кущі.

Защита помидоров
Захист кущів з помідорами на городі від сонця. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як вберегти помідори в теплиці від спеки і захворювань. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим треба підживити помідори на городі в липні 2025 року.

літо овочі поради город помідори томат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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