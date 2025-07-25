Що треба зробити з помідорами перед відпусткою — поради дачникам

Догляд томатів перед відпусткою — поради, щоб не завʼяли
Кожен справжній дачник знає, що пік цвітіння помідорів припадає на літо, коли багато хто їде у відпустку. Дізнайтеся, що потрібно зробити з томатами на городі, коли ви збираєтеся на відпочинок, щоб вони продовжили приносити врожай навіть після вашого повернення.
Про це розповідає Homes&Gardens.
Що важливо зробити з помідорами перед відпусткою
Полив помідорів
У процесі вирощування помідорів їх потрібно забезпечувати достатньою кількістю вологи. Якщо ви не можете попросити про це сусідів, друзів або родичів, існують способи, які допоможуть уникнути в’янення чи загибелі ваших рослин.
Йдеться про такі методи, як:
- Використання систем крапельного зрошення
- Використання самополивних гілок
- Налаштування системи гнотового поливу
Мульчування помідорів
Щоб утримати надовго вологу, замульчуйте кущі шаром завтовшки п’ять сантиметрів. Існує чимало матеріалів для мульчування, які допомагають підтримати вологість землі влітку. Йдеться про такі матеріали, як:
- Перепрілий гній
- Кора
- Скошена трава
- Солома
- Компост
Обрізка і підв'язування помідорів
Обрізка рослин допомагає зберегти їхнє здоров’я, покращуючи циркуляцію повітря. Видаляйте пагони між головним стеблом і листовими гілками, а також нижнє і жовте листя. А ще не забувайте підв’язувати кущі помідорів до шпалер.
Збір врожаю помідорів
Перед відпусткою обов'язково зберіть весь врожай на городі, щоб помідори не псувалися і не відбирали сили в майбутніх квітів і плодів. Якщо є можливість попросити про допомогу когось з родини, друзів чи сусідів, скористайтеся нею під час відпустки.
Додатковий захист від сонця
Якщо у вас помідори ростуть в горщиках чи мішках, перемістіть їх у затінене місце надворі. Якщо ви вирощуєте томати в теплиці, відкрийте там двері, щоб знизити температуру і покращити циркуляцію повітря. А ще можете скористатися тканинами, щоб захистити кущі.
Нагадаємо, ми писали про те, як вберегти помідори в теплиці від спеки і захворювань.
Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі для гарного врожаю.
Також ми повідомляли про те, чим треба підживити помідори на городі в липні 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!