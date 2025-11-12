Когда лучше сажать лук под зиму - до или после Иоанна Златоуста в ноябре 2025 года

Человек сажает лук. Фото: Pinterest

Праздник Иоанна Златоустого, который отмечают 13 ноября, считается пределом завершения осенних работ на огороде. Однако в 2025 году ноябрь ожидается теплым, поэтому посадку лука можно провести и после праздника — ориентируясь на лунный календарь и погоду.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сажать лук, чтобы урожай хорошо перезимовал и рано взошел весной.

Реклама

Читайте также:

Посадка лука до или после праздника

13 ноября — день Иоанна Златоустого, который в народе считают последним сроком для осенних работ. Но в этом году погода позволяет сажать лук даже после праздника, если температура почвы не опустилась ниже +3...+6 °C.

Самые лучшие дни для высадки по Луне

17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 и 30 ноября — самые благоприятные дни.

20 ноября (Новолуние) — посадку лучше отложить.

21-30 ноября — период растущей Луны, что стимулирует укоренение луковиц.

Когда сажать не стоит

20 ноября — Новолуние, земля "отдыхает".

Избегать высадки во время морозов или при промерзшей почве.

Советы огородникам

Ориентируйтесь не только на дату, но и на погоду — важно, чтобы почва не была мерзлой.

После посадки замульчируйте грядку торфом, сухими листьями или перегноем.

Если морозы придут раньше, накройте грядки агроволокном.

Мы уже писали о том, как сделать действенное средство, чтобы муравьи исчезли за несколько дней.

Ранее объясняли то, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы.

Подробнее рассказывали о том, как сделать осенний эликсир для быстрого перегнивания компоста.