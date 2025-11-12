Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород До или после Иоанна Златоустого — когда сажать лук в ноябре

До или после Иоанна Златоустого — когда сажать лук в ноябре

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:45
обновлено: 19:30
Когда лучше сажать лук под зиму - до или после Иоанна Златоуста в ноябре 2025 года
Человек сажает лук. Фото: Pinterest

Праздник Иоанна Златоустого, который отмечают 13 ноября, считается пределом завершения осенних работ на огороде. Однако в 2025 году ноябрь ожидается теплым, поэтому посадку лука можно провести и после праздника — ориентируясь на лунный календарь и погоду.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сажать лук, чтобы урожай хорошо перезимовал и рано взошел весной.

Реклама
Читайте также:

Посадка лука до или после праздника

13 ноября — день Иоанна Златоустого, который в народе считают последним сроком для осенних работ. Но в этом году погода позволяет сажать лук даже после праздника, если температура почвы не опустилась ниже +3...+6 °C.

Самые лучшие дни для высадки по Луне

  • 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 и 30 ноября — самые благоприятные дни.
  • 20 ноября (Новолуние) — посадку лучше отложить.
  • 21-30 ноября — период растущей Луны, что стимулирует укоренение луковиц.

Когда сажать не стоит

  • 20 ноября — Новолуние, земля "отдыхает".
  • Избегать высадки во время морозов или при промерзшей почве.

Советы огородникам

  • Ориентируйтесь не только на дату, но и на погоду — важно, чтобы почва не была мерзлой.
  • После посадки замульчируйте грядку торфом, сухими листьями или перегноем.
  • Если морозы придут раньше, накройте грядки агроволокном.

Мы уже писали о том, как сделать действенное средство, чтобы муравьи исчезли за несколько дней.

Ранее объясняли то, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы.

Подробнее рассказывали о том, как сделать осенний эликсир для быстрого перегнивания компоста.

приметы зима ноябрь советы огород лук
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации