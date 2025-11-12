Коли краще садити цибулю під зиму - до чи після Іоанна Золотоустого у листопаді 2025 року

До чи після Іоанна Золотоустого — коли садити цибулю в листопаді
Свято Іоанна Золотоустого, яке відзначають 13 листопада, вважається межою завершення осінніх робіт на городі. Проте у 2025 році листопад очікується теплим, тому посадку цибулі можна провести і після свята — орієнтуючись на місячний календар і погоду.
Новини.LIVE розповідає, коли саме садити цибулю, щоб урожай добре перезимував і рано зійшов навесні.
Посадка цибулі до чи після свята
13 листопада — день Іоанна Золотоустого, який у народі вважають останнім терміном для осінніх робіт. Але цього року погода дозволяє садити цибулю навіть після свята, якщо температура ґрунту не опустилася нижче +3…+6 °C.
Найкращі дні для висадки за Місяцем
- 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 і 30 листопада — найсприятливіші дні.
- 20 листопада (Молодик) — посадку краще відкласти.
- 21-30 листопада — період зростаючого Місяця, що стимулює укорінення цибулин.
Коли садити не варто
- 20 листопада — Молодик, земля "відпочиває".
- Уникати висадки під час морозів або при промерзлому ґрунті.
Поради городникам
- Орієнтуйтеся не лише на дату, а й на погоду — важливо, щоб ґрунт не був мерзлим.
- Після посадки замульчуйте грядку торфом, сухим листям або перегноєм.
- Якщо морози прийдуть раніше, накрийте грядки агроволокном.
Ми вже писали про те, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.
Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту.
Детальніше розповідали про те, як зробити осінній еліксир для швидкого перегнивання компосту.
Читайте Новини.LIVE!