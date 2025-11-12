Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город До чи після Іоанна Золотоустого — коли садити цибулю в листопаді

До чи після Іоанна Золотоустого — коли садити цибулю в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 23:45
Оновлено: 19:30
Коли краще садити цибулю під зиму - до чи після Іоанна Золотоустого у листопаді 2025 року
Людина садить цибулю. Фото: Pinterest

Свято Іоанна Золотоустого, яке відзначають 13 листопада, вважається межою завершення осінніх робіт на городі. Проте у 2025 році листопад очікується теплим, тому посадку цибулі можна провести і після свята — орієнтуючись на місячний календар і погоду.

Новини.LIVE розповідає, коли саме садити цибулю, щоб урожай добре перезимував і рано зійшов навесні.

Реклама
Читайте також:

Посадка цибулі до чи після свята

13 листопада — день Іоанна Золотоустого, який у народі вважають останнім терміном для осінніх робіт. Але цього року погода дозволяє садити цибулю навіть після свята, якщо температура ґрунту не опустилася нижче +3…+6 °C.

Найкращі дні для висадки за Місяцем

  • 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 і 30 листопада — найсприятливіші дні.
  • 20 листопада (Молодик) — посадку краще відкласти.
  • 21-30 листопада — період зростаючого Місяця, що стимулює укорінення цибулин.

Коли садити не варто

  • 20 листопада — Молодик, земля "відпочиває".
  • Уникати висадки під час морозів або при промерзлому ґрунті.

Поради городникам

  • Орієнтуйтеся не лише на дату, а й на погоду — важливо, щоб ґрунт не був мерзлим.
  • Після посадки замульчуйте грядку торфом, сухим листям або перегноєм.
  • Якщо морози прийдуть раніше, накрийте грядки агроволокном.

Ми вже писали про те, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.

Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту.

Детальніше розповідали про те, як зробити осінній еліксир для швидкого перегнивання компосту.

прикмети зима листопад поради город цибуля
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації