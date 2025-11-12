Коли краще садити цибулю під зиму - до чи після Іоанна Золотоустого у листопаді 2025 року

Людина садить цибулю. Фото: Pinterest

Свято Іоанна Золотоустого, яке відзначають 13 листопада, вважається межою завершення осінніх робіт на городі. Проте у 2025 році листопад очікується теплим, тому посадку цибулі можна провести і після свята — орієнтуючись на місячний календар і погоду.

Новини.LIVE розповідає, коли саме садити цибулю, щоб урожай добре перезимував і рано зійшов навесні.

Посадка цибулі до чи після свята

13 листопада — день Іоанна Золотоустого, який у народі вважають останнім терміном для осінніх робіт. Але цього року погода дозволяє садити цибулю навіть після свята, якщо температура ґрунту не опустилася нижче +3…+6 °C.

Найкращі дні для висадки за Місяцем

17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 і 30 листопада — найсприятливіші дні.

20 листопада (Молодик) — посадку краще відкласти.

21-30 листопада — період зростаючого Місяця, що стимулює укорінення цибулин.

Коли садити не варто

20 листопада — Молодик, земля "відпочиває".

Уникати висадки під час морозів або при промерзлому ґрунті.

Поради городникам

Орієнтуйтеся не лише на дату, а й на погоду — важливо, щоб ґрунт не був мерзлим.

Після посадки замульчуйте грядку торфом, сухим листям або перегноєм.

Якщо морози прийдуть раніше, накрийте грядки агроволокном.

