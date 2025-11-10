Як захистити озиму цибулю від шкідників - ефективний метод без хімії

Цибуля на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені городники знають: щоб навесні озима цибуля не постраждала від шкідників, достатньо під час посадки використати трохи кухонної солі. Цей простий засіб створює захисний бар’єр від цибулевої мухи та її личинок.

Новини.LIVE розповідає, як правильно застосувати сіль восени та навесні, щоб урожай залишився неушкодженим.

Простий секрет посадки озимої цибулі

Під час осінньої посадки досить насипати 3-4 г кухонної солі в кожну лунку або посипати нею рядки. Цього мінімуму достатньо, щоб створити для шкідників несприятливе середовище — вони не підходитимуть до грядок і не зможуть відкладати личинки.

Важливо: не пересолюйте землю, інакше постраждає сам урожай.

Як сіль допомагає проти цибулевої мухи

Сіль відлякує дорослих мух і пригнічує розвиток личинок у ґрунті. Вона зменшує вологість навколо цибулини, створюючи умови, у яких шкідник просто не виживає.

Весняний полив сольовим розчином

Якщо цибуля вже посаджена без солі, зробіть профілактичний полив навесні:

Розчиніть 300 г солі у відрі води (10 л).

Полийте грядку, уникаючи листя.

Через 10 днів повторіть процедуру.

Період активності цибулевої мухи триває з травня по липень, тому саме тоді слід проводити обробку.

Що садити поруч із цибулею

Цибулеву муху відлякує морква, тому краще висаджувати ці культури поряд. Морквяний аромат збиває шкідників із шляху, і врожай обох рослин залишається неушкодженим.

