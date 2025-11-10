Как защитить озимый лук от вредителей - эффективный метод без химии

Защита озимого лука от вредителей — простой и дешевый способ
Опытные огородники знают: чтобы весной озимый лук не пострадал от вредителей, достаточно во время посадки использовать немного поваренной соли. Это простое средство создает защитный барьер от луковой мухи и ее личинок.
рассказывает, как правильно применить соль осенью и весной, чтобы урожай остался невредимым.
Простой секрет посадки озимого лука
Во время осенней посадки достаточно насыпать 3-4 г поваренной соли в каждую лунку или посыпать ею рядки. Этого минимума достаточно, чтобы создать для вредителей неблагоприятную среду — они не будут подходить к грядкам и не смогут откладывать личинки.
Важно: не пересолите землю, иначе пострадает сам урожай.
Как соль помогает против луковой мухи
Соль отпугивает взрослых мух и подавляет развитие личинок в почве. Она уменьшает влажность вокруг луковицы, создавая условия, в которых вредитель просто не выживает.
Весенний полив солевым раствором
Если лук уже посажен без соли, сделайте профилактический полив весной:
- Растворите 300 г соли в ведре воды (10 л).
- Полейте грядку, избегая листьев.
- Через 10 дней повторите процедуру.
Период активности луковой мухи длится с мая по июль, поэтому именно тогда следует проводить обработку.
Что сажать рядом с луком
Луковую муху отпугивает морковь, поэтому лучше высаживать эти культуры рядом. Морковный аромат сбивает вредителей с пути, и урожай обоих растений остается невредимым.
