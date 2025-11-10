Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Защита озимого лука от вредителей — простой и дешевый способ

Защита озимого лука от вредителей — простой и дешевый способ

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 22:33
обновлено: 18:43
Как защитить озимый лук от вредителей - эффективный метод без химии
Лук на огороде. Фото: Pinterest

Опытные огородники знают: чтобы весной озимый лук не пострадал от вредителей, достаточно во время посадки использовать немного поваренной соли. Это простое средство создает защитный барьер от луковой мухи и ее личинок.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно применить соль осенью и весной, чтобы урожай остался невредимым.

Реклама
Читайте также:

Простой секрет посадки озимого лука

Во время осенней посадки достаточно насыпать 3-4 г поваренной соли в каждую лунку или посыпать ею рядки. Этого минимума достаточно, чтобы создать для вредителей неблагоприятную среду — они не будут подходить к грядкам и не смогут откладывать личинки.

Важно: не пересолите землю, иначе пострадает сам урожай.

Как соль помогает против луковой мухи

Соль отпугивает взрослых мух и подавляет развитие личинок в почве. Она уменьшает влажность вокруг луковицы, создавая условия, в которых вредитель просто не выживает.

Весенний полив солевым раствором

Если лук уже посажен без соли, сделайте профилактический полив весной:

  • Растворите 300 г соли в ведре воды (10 л).
  • Полейте грядку, избегая листьев.
  • Через 10 дней повторите процедуру.

Период активности луковой мухи длится с мая по июль, поэтому именно тогда следует проводить обработку.

Что сажать рядом с луком

Луковую муху отпугивает морковь, поэтому лучше высаживать эти культуры рядом. Морковный аромат сбивает вредителей с пути, и урожай обоих растений остается невредимым.

Мы уже писали о том, как правильно высаживать виноград.

Ранее объясняли то, почему нельзя держать картофель рядом с яблоками.

Подробнее рассказывали о том, что лучше всего посадить после лука.

советы огород сад лук эффективные способы вредители
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации