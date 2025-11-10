Как защитить озимый лук от вредителей - эффективный метод без химии

Лук на огороде. Фото: Pinterest

Опытные огородники знают: чтобы весной озимый лук не пострадал от вредителей, достаточно во время посадки использовать немного поваренной соли. Это простое средство создает защитный барьер от луковой мухи и ее личинок.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно применить соль осенью и весной, чтобы урожай остался невредимым.

Простой секрет посадки озимого лука

Во время осенней посадки достаточно насыпать 3-4 г поваренной соли в каждую лунку или посыпать ею рядки. Этого минимума достаточно, чтобы создать для вредителей неблагоприятную среду — они не будут подходить к грядкам и не смогут откладывать личинки.

Важно: не пересолите землю, иначе пострадает сам урожай.

Как соль помогает против луковой мухи

Соль отпугивает взрослых мух и подавляет развитие личинок в почве. Она уменьшает влажность вокруг луковицы, создавая условия, в которых вредитель просто не выживает.

Весенний полив солевым раствором

Если лук уже посажен без соли, сделайте профилактический полив весной:

Растворите 300 г соли в ведре воды (10 л).

Полейте грядку, избегая листьев.

Через 10 дней повторите процедуру.

Период активности луковой мухи длится с мая по июль, поэтому именно тогда следует проводить обработку.

Что сажать рядом с луком

Луковую муху отпугивает морковь, поэтому лучше высаживать эти культуры рядом. Морковный аромат сбивает вредителей с пути, и урожай обоих растений остается невредимым.

