Размножение хризантем для сада. Коллаж: Новини.LIVE

Из одного взрослого куста хризантемы можно вырастить целую цветочную клумбу. При благоприятных условиях крупное растение способно дать до 30 черенков. При этом они сохранят окраску и форму цветков материнского куста. Попробовать этот способ размножения можно даже в конце осени. Но важно правильно подготовить побеги и обеспечить им комфортную зимовку.

Новини.LIVE рассказывает, как размножить хризантемы черенками в домашних условиях и получить крепкие саженцы к весне.

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Когда можно размножать хризантемы

Для черенкования подходят здоровые, зеленые побеги, которые еще не успели одревеснеть. Заготавливать их желательно до сильных морозов. Лучше всего выбирать молодые боковые или прикорневые побеги без цветов и бутонов.

Если в конце ноября таких побегов уже нет, лучше сохранить материнский куст до конца зимы. Ведь весеннее черенкование является самым надежным способом размножения хризантем.

Как размножить хризантемы черенками — пошаговая инструкция

Для этого вам понадобятся острый секатор или нож, небольшие горшки с дренажными отверстиями, легкий субстрат и прозрачная пленка.

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Далее следуйте простой инструкции:

Срежьте здоровые побеги длиной 8–12 см с несколькими парами листьев. Удалите нижние листочки и бутоны, если они есть. По желанию обработайте срез стимулятором корнеобразования. Приготовьте смесь торфа и песка или кокосового субстрата и перлита в равных пропорциях. Погрузите черенки в увлажненный субстрат на 2–3 см. Накройте емкости прозрачными пакетами или обрезанными пластиковыми бутылками. Поставьте горшки в светлое место без прямых солнечных лучей, где температура держится в пределах от +18 до +22 °C. Ежедневно проветривайте мини-теплицы и следите, чтобы субстрат оставался слегка влажным.

При благоприятных условиях корни могут сформироваться уже через две-три недели.

Размножение хризантем черенками. Фото: Pinterest

Как укоренить черенки хризантем в воде

Если не хотите возиться с почвой, можете попробовать укоренить побеги в воде. Налейте в прозрачную емкость 2–3 см чистой воды и поместите в нее подготовленные черенки. Следите, чтобы листья не соприкасались с водой. Меняйте воду каждые два-три дня. Когда появятся корешки длиной 2–3 см, пересадите растения в легкий субстрат.

Но помните, что укоренение непосредственно в почвенной смеси является более надежным методом.

Как сохранить молодые хризантемы до весны

После укоренения постепенно снимите укрытие и пересадите саженцы в отдельные горшки. Зимой держите их в светлом, прохладном помещении, защищенном от морозов. Поливайте умеренно, а с подкормкой не спешите до начала активного роста.

Весной постепенно приучайте растения к уличным условиям. Высаживать хризантемы в открытый грунт можно после окончания заморозков. Тогда уже в конце лета или осенью 2027 года ваш сад может превратиться в настоящее море цветов.

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