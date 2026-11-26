Розмноження хризантем для саду. Колаж: Новини.LIVE

З одного дорослого куща хризантеми реально виростити цілу квіткову клумбу. За сприятливих умов велика рослина здатна дати до 30 живців. Причому вони збережуть забарвлення та форму квітів материнського куща. Спробувати цей спосіб розмноження можна навіть наприкінці осені. Але важливо правильно підготувати пагони та забезпечити їм комфортну зимівлю.

Новини.LIVE розповідає, як розмножити хризантеми живцями в домашніх умовах та отримати міцні саджанці до весни.

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Коли можна розмножувати хризантеми

Для живцювання підходять здорові, зелені пагони, які ще не встигли здерев'яніти. Заготовляти їх бажано до сильних морозів. Найкраще обирати молоді бічні або прикореневі пагони без квітів та бутонів.

Якщо наприкінці листопада таких пагонів уже немає, краще зберегти материнський кущ до кінця зими. Адже весняне живцювання є навіть найнадійнішим способом розмноження хризантем.

Як розмножити хризантеми живцями — покрокова інструкція

Для цього вам знадобляться гострий секатор або ніж, невеликі горщики з дренажними отворами, легкий субстрат та прозора плівка.

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Далі дотримуйтеся простої інструкції:

Зріжте здорові пагони завдовжки 8-12 см із кількома парами листків. Видаліть нижні листочки та бутони, якщо вони є. За бажанням обробіть зріз стимулятором коренеутворення. Приготуйте суміш торфу та піску або кокосового субстрату й перліту в рівних пропорціях. Заглибте живці у зволожений субстрат на 2-3 см. Накрийте ємності прозорими пакетами або обрізаними пластиковими пляшками. Поставте горщики у світле місце без прямих сонячних променів, де температура тримається в межах від +18 до +22 °C. Щодня провітрюйте мінітеплички та стежте, щоб субстрат залишався злегка вологим.

За сприятливих умов коріння може сформуватися вже через два-три тижні.

Розмножити хризантеми живцями. Фото: Pinterest

Як укорінити живці хризантеми у воді

Якщо не хочете возитися із ґрунтом, можете спробувати укорінити пагони у воді. Налийте у прозору ємність 2-3 см чистої води та поставте в неї підготовлені живці. Стежте, щоб листя не контактувало з водою. Міняйте її кожні два-три дні. Коли сформуються корінці завдовжки 2-3 см, пересадіть рослини у легкий субстрат.

Але пам'ятайте, що укорінення безпосередньо у ґрунтовій суміші є надійнішим методом.

Як зберегти молоді хризантеми до весни

Після укорінення поступово зніміть укриття та пересадіть саджанці в окремі горщики. Взимку тримайте їх у світлому, прохолодному приміщенні, захищеному від морозів. Поливайте помірно, а з підживленням не поспішайте до початку активного росту.

Навесні поступово привчайте рослини до вуличних умов. Висаджувати хризантеми у відкритий ґрунт можна після завершення заморозків. Тоді вже наприкінці літа або восени 2027 року ваш сад може перетворитися на справжнє море квітів.

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