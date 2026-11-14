Викопування хризантем на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Хризантеми — розкішні осінні квіти. Вони прикрашають сад яскравими барвами аж до перших морозів. Деякі сорти навіть спокійно зимують на клумбі. Але є ті, які обов'язково слід викопувати й зберігати у приміщенні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно захистити хризантеми від морозів.

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Які хризантеми потрібно викопувати восени

Найбільше уваги потребують великоквіткові сортові хризантеми. Багато з них погано переносять сильні морози, тому залишати такі рослини у відкритому ґрунті ризиковано. Теплолюбні сорти потрібно викопувати й переносити їх у захищене місце.

Щоб зберегти квіти до весни:

Обережно викопайте кущ разом із корінням. Обріжте стебла після завершення цвітіння. Помістіть рослину в контейнер із ледь вологим ґрунтом. Перенесіть у прохолодне приміщення, де температура не опускається нижче нуля.

Для зимівлі підійде підвал, гараж або утеплений балкон без морозів. Головне, щоб коріння не пересихало, але й не загнивало від надлишку вологи.

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Які хризантеми можуть зимувати у відкритому ґрунті

Найкраще українські зими переносять морозостійкі корейські хризантеми. Вони можуть залишатися на клумбі за умови правильного догляду.

Також можна залишити зимувати звичайну мультифлору. Проте тут є важливий нюанс: не всі її сорти однаково стійкі до холоду. Якщо ви не знаєте зимостійкості своєї рослини, краще не ризикувати. Особливо це стосується молодих кущів, висаджених лише восени.

Як обрізати та вкривати хризантеми на зиму

Поспішати з обрізанням не варто. Якщо хризантема ще квітне, дайте їй можливість потішити вас останніми барвами осені.

Коли морози пошкодять надземну частину, виберіть сухий сонячний день і зріжте відмерлі стебла, залишивши приблизно 10–15 см над землею.

Після настання стійких холодів захистіть коріння шаром сухого листя, соломи або іншої пухкої мульчі. Укриття має пропускати повітря, а вода не повинна застоюватися біля кущів. Навесні захисний шар поступово приберіть, щоб молоді пагони могли вільно рости.

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