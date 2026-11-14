Выкапывание хризантем на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Хризантемы — роскошные осенние цветы. Они украшают сад яркими красками вплоть до первых морозов. Некоторые сорта даже спокойно зимуют на клумбе. Но есть и такие, которые обязательно нужно выкапывать и хранить в помещении.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить хризантемы от морозов.

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Какие хризантемы нужно выкапывать осенью

Наибольшего внимания требуют крупноцветковые сортовые хризантемы. Многие из них плохо переносят сильные морозы, поэтому оставлять такие растения в открытом грунте рискованно. Теплолюбивые сорта нужно выкапывать и переносить в защищенное место.

Чтобы сохранить цветы до весны:

Осторожно выкопайте куст вместе с корнями. Обрежьте стебли после окончания цветения. Поместите растение в контейнер с слегка влажной почвой. Перенесите в прохладное помещение, где температура не опускается ниже нуля.

Для зимовки подойдет подвал, гараж или утепленный балкон без морозов. Главное, чтобы корни не пересыхали, но и не загнивали от избытка влаги.

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Какие хризантемы могут зимовать в открытом грунте

Лучше всего украинские зимы переносят морозостойкие корейские хризантемы. Они могут оставаться на клумбе при условии правильного ухода.

Также можно оставить зимовать обычную мультифлору. Однако здесь есть важный нюанс: не все ее сорта одинаково устойчивы к холоду. Если вы не знаете о зимостойкости своего растения, лучше не рисковать. Особенно это касается молодых кустов, высаженных только осенью.

Как обрезать и укрывать хризантемы на зиму

Спешить с обрезкой не стоит. Если хризантема еще цветет, дайте ей возможность порадовать вас последними красками осени.

Когда морозы повредят надземную часть, выберите сухой солнечный день и срежьте отмершие стебли, оставив примерно 10–15 см над землей.

После наступления устойчивых холодов защитите корни слоем сухой листвы, соломы или другой рыхлой мульчи. Укрытие должно пропускать воздух, а вода не должна застаиваться возле кустов. Весной постепенно убирайте защитный слой, чтобы молодые побеги могли свободно расти.

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