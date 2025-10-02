Что выращивает Дэвид Бекхэм в саду и на огороде - овощи, фрукты и цветы

Дэвид Бекхэм удивил осенним урожаем — цветы и овощи из его сада
В загородном поместье в Котсуолдсе Дэвид Бекхэм выращивает овощи, фрукты и цветы. Экс-футболист поделился в сети осенним урожаем и показал свежесрезанные георгины.
Новини.LIVE рассказывает, что именно появилось в огороде и саду известного спортсмена.
Осенний урожай Бекхэма
Спортсмен выращивает немало культур:
- тыквы;
- баклажаны;
- помидоры черри;
- несколько видов капусты;
- яблоки и сливы.
Часть овощей и фруктов он использует для семейных обедов, а остальные консервирует по собственным рецептам.
Георгины и цветы из сада
Кроме овощей, в саду экс-футболиста расцвели розовые и кремовые георгины. Из них он составляет букеты для дома, демонстрируя любовь не только к огородничеству, но и к цветоводству.
Хобби, которое стало стилем жизни
Помимо садоводства, Бекхэм разводит кур и занимается пчеловодством. Его пример вдохновляет: даже мировые звезды находят время для собственноручно выращенных продуктов и цветов.
Мы уже писали о том, как собрать и подготовить лесной грунт для рассады осенью.
Ранее сообщалось о том, как заставить компост созревать зимой.
Также мы объясняли то, как очистить деревья от мха и лишайников.
Читайте Новини.LIVE!