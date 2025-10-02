Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Дэвид Бекхэм удивил осенним урожаем — цветы и овощи из его сада

Дэвид Бекхэм удивил осенним урожаем — цветы и овощи из его сада

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:20
Что выращивает Дэвид Бекхэм в саду и на огороде - овощи, фрукты и цветы
Дэвид Бекхэм сажает цветы. Фото: davidbeckham/instagram

В загородном поместье в Котсуолдсе Дэвид Бекхэм выращивает овощи, фрукты и цветы. Экс-футболист поделился в сети осенним урожаем и показал свежесрезанные георгины.

Новини.LIVE рассказывает, что именно появилось в огороде и саду известного спортсмена.

Реклама
Читайте также:

Осенний урожай Бекхэма

Спортсмен выращивает немало культур:

  • тыквы;
  • баклажаны;
  • помидоры черри;
  • несколько видов капусты;
  • яблоки и сливы.

Часть овощей и фруктов он использует для семейных обедов, а остальные консервирует по собственным рецептам.

Соковиті помідори з городу Девіда Бекхема.
Сочные помидоры с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram
Урожай з городу Девіда Бекхема.
Урожай с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram

Георгины и цветы из сада

Кроме овощей, в саду экс-футболиста расцвели розовые и кремовые георгины. Из них он составляет букеты для дома, демонстрируя любовь не только к огородничеству, но и к цветоводству.

Квіти в саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі.
Цветы в саду Дэвида Бекхэма в Котсуолдсе. Фото: davidbeckham/instagram
Девід Бекхем зібрав букет із квітів, що виросли в його саду.
Дэвид Бекхэм собрал букет из цветов, выросших в его саду. Фото: davidbeckham/instagram

Хобби, которое стало стилем жизни

Помимо садоводства, Бекхэм разводит кур и занимается пчеловодством. Его пример вдохновляет: даже мировые звезды находят время для собственноручно выращенных продуктов и цветов.

Мы уже писали о том, как собрать и подготовить лесной грунт для рассады осенью.

Ранее сообщалось о том, как заставить компост созревать зимой.

Также мы объясняли то, как очистить деревья от мха и лишайников.

урожай растения Дэвид Бекхэм цветы огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации