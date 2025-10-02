Что выращивает Дэвид Бекхэм в саду и на огороде - овощи, фрукты и цветы

Дэвид Бекхэм сажает цветы. Фото: davidbeckham/instagram

В загородном поместье в Котсуолдсе Дэвид Бекхэм выращивает овощи, фрукты и цветы. Экс-футболист поделился в сети осенним урожаем и показал свежесрезанные георгины.

Новини.LIVE рассказывает, что именно появилось в огороде и саду известного спортсмена.

Осенний урожай Бекхэма

Спортсмен выращивает немало культур:

тыквы;

баклажаны;

помидоры черри;

несколько видов капусты;

яблоки и сливы.

Часть овощей и фруктов он использует для семейных обедов, а остальные консервирует по собственным рецептам.

Сочные помидоры с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/instagram

Георгины и цветы из сада

Кроме овощей, в саду экс-футболиста расцвели розовые и кремовые георгины. Из них он составляет букеты для дома, демонстрируя любовь не только к огородничеству, но и к цветоводству.

Цветы в саду Дэвида Бекхэма в Котсуолдсе. Фото: davidbeckham/instagram

Дэвид Бекхэм собрал букет из цветов, выросших в его саду. Фото: davidbeckham/instagram

Хобби, которое стало стилем жизни

Помимо садоводства, Бекхэм разводит кур и занимается пчеловодством. Его пример вдохновляет: даже мировые звезды находят время для собственноручно выращенных продуктов и цветов.

