Що вирощує Девід Бекхем у саду та на городі - овочі, фрукти й квіти

Девід Бекхем садить квіти. Фото: davidbeckham/instagram

У заміському маєтку в Котсуолдсі Девід Бекхем вирощує овочі, фрукти та квіти. Ексфутболіст поділився у мережі осіннім урожаєм і показав свіжозрізані жоржини.

Новини.LIVE розповідає, що саме з’явилося в городі та саду відомого спортсмена.

Осінній урожай Бекхема

Спортсмен вирощує чимало культур:

гарбузи;

баклажани;

помідори чері;

кілька видів капусти;

яблука й сливи.

Частину овочів та фруктів він використовує для сімейних обідів, а решту консервує за власними рецептами.

Соковиті помідори з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Урожай з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Жоржини та квіти з саду

Крім овочів, у саду ексфутболіста розквітли рожеві та кремові жоржини. Із них він складає букети для дому, демонструючи любов не лише до городництва, а й до квітникарства.

Квіти в саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі. Фото: davidbeckham/instagram

Девід Бекхем зібрав букет із квітів, що виросли в його саду. Фото: davidbeckham/instagram

Хобі, яке стало стилем життя

Окрім садівництва, Бекхем розводить курей і займається бджільництвом. Його приклад надихає: навіть світові зірки знаходять час для власноруч вирощених продуктів та квітів.

Також ми пояснювали те, як очистити дерева від моху та лишайників.