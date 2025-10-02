Що вирощує Девід Бекхем у саду та на городі - овочі, фрукти й квіти

Девід Бекхем здивував осіннім урожаєм — квіти й овочі з його саду
У заміському маєтку в Котсуолдсі Девід Бекхем вирощує овочі, фрукти та квіти. Ексфутболіст поділився у мережі осіннім урожаєм і показав свіжозрізані жоржини.
Новини.LIVE розповідає, що саме з’явилося в городі та саду відомого спортсмена.
Осінній урожай Бекхема
Спортсмен вирощує чимало культур:
- гарбузи;
- баклажани;
- помідори чері;
- кілька видів капусти;
- яблука й сливи.
Частину овочів та фруктів він використовує для сімейних обідів, а решту консервує за власними рецептами.
Жоржини та квіти з саду
Крім овочів, у саду ексфутболіста розквітли рожеві та кремові жоржини. Із них він складає букети для дому, демонструючи любов не лише до городництва, а й до квітникарства.
Хобі, яке стало стилем життя
Окрім садівництва, Бекхем розводить курей і займається бджільництвом. Його приклад надихає: навіть світові зірки знаходять час для власноруч вирощених продуктів та квітів.
Ми вже писали про те, як зібрати й підготувати лісовий ґрунт для розсади восени.
Раніше повідомлялося про те, як змусити компост дозрівати взимку.
Також ми пояснювали те, як очистити дерева від моху та лишайників.
Читайте Новини.LIVE!