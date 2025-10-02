Відео
Україна
Головна Дім та город Девід Бекхем здивував осіннім урожаєм — квіти й овочі з його саду

Девід Бекхем здивував осіннім урожаєм — квіти й овочі з його саду

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:20
Що вирощує Девід Бекхем у саду та на городі - овочі, фрукти й квіти
Девід Бекхем садить квіти. Фото: davidbeckham/instagram

У заміському маєтку в Котсуолдсі Девід Бекхем вирощує овочі, фрукти та квіти. Ексфутболіст поділився у мережі осіннім урожаєм і показав свіжозрізані жоржини.

Новини.LIVE розповідає, що саме з’явилося в городі та саду відомого спортсмена.

Читайте також:

Осінній урожай Бекхема

Спортсмен вирощує чимало культур:

  • гарбузи;
  • баклажани;
  • помідори чері;
  • кілька видів капусти;
  • яблука й сливи.

Частину овочів та фруктів він використовує для сімейних обідів, а решту консервує за власними рецептами.

Соковиті помідори з городу Девіда Бекхема.
Соковиті помідори з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram
Урожай з городу Девіда Бекхема.
Урожай з городу Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/instagram

Жоржини та квіти з саду

Крім овочів, у саду ексфутболіста розквітли рожеві та кремові жоржини. Із них він складає букети для дому, демонструючи любов не лише до городництва, а й до квітникарства.

Квіти в саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі.
Квіти в саду Девіда Бекхема в Котсуолдсі. Фото: davidbeckham/instagram
Девід Бекхем зібрав букет із квітів, що виросли в його саду.
Девід Бекхем зібрав букет із квітів, що виросли в його саду. Фото: davidbeckham/instagram

Хобі, яке стало стилем життя

Окрім садівництва, Бекхем розводить курей і займається бджільництвом. Його приклад надихає: навіть світові зірки знаходять час для власноруч вирощених продуктів та квітів.

Ми вже писали про те, як зібрати й підготувати лісовий ґрунт для розсади восени.

Раніше повідомлялося про те, як змусити компост дозрівати взимку.

Також ми пояснювали те, як очистити дерева від моху та лишайників.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
