Что делать, если плодовые деревья зацвели осенью - советы для садоводов

Во многих регионах осенью расцвели плодовые деревья и кусты — аномалия, вызванная теплом и резкими перепадами температур. Рассказываем, что делать, чтобы растения не пострадали.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут сохранить сад в холодный сезон.

Почему деревья зацвели осенью

Аномальное тепло и затяжные оттепели провоцируют просыпание почек. Остановить процесс невозможно — молодые почки все равно погибнут под морозами. Задача садовода — не допустить повторного "пробуждения".

Как защитить плодовые деревья

Сделайте глубокий полив перед наступлением сильных морозов, если почва еще не промерзла. Это насытит землю влагой и уменьшит стресс для корней.

Замульчируйте приствольный круг слоем органической мульчи. Она стабилизирует температуру почвы и поможет корневой системе легче пережить перепады.

Подкормка перед холодами

Если несколько дней держится температура около +5 °С, можно внести фосфорно-калийные удобрения. Оптимальная норма — 25 г на 10 л воды. Такая подкормка укрепляет корни, повышает морозостойкость и помогает деревьям лучше перенести зимние перепады.

Уход за молодыми деревьями

Если осенью проснулись почки, молодые деревья нуждаются в дополнительной защите. Обязательно побелите не только ствол, но и скелетные ветви. Это поможет избежать солнечных ожогов зимой, выровняет температуру коры и уменьшит риск повторного пробуждения во время оттепелей.

