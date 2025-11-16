Що робити, якщо плодові дерева зацвіли восени - поради для садівників

Дерева розцвіли в саду. Фото: Freepik

У багатьох регіонах восени розквітли плодові дерева й кущі — аномалія, спричинена теплом та різкими перепадами температур. Розповідаємо, що робити, аби рослини не постраждали.

Чому дерева зацвіли восени

Аномальне тепло та затяжні відлиги провокують прокидання бруньок. Зупинити процес неможливо — молоді бруньки все одно загинуть під морозами. Завдання садівника — не допустити повторного "пробудження".

Як захистити плодові дерева

Зробіть глибокий полив перед настанням сильних морозів, якщо ґрунт ще не промерз. Це наситить землю вологою та зменшить стрес для коренів.

Замульчуйте пристовбурні кола шаром органічної мульчі. Вона стабілізує температуру ґрунту та допоможе кореневій системі легше пережити перепади.

Підживлення перед холодами

Якщо кілька днів тримається температура близько +5 °C, можна внести фосфорно-калійні добрива. Оптимальна норма — 25 г на 10 л води. Така підгодівля зміцнює корені, підвищує морозостійкість і допомагає деревам краще перенести зимові перепади.

Догляд за молодими деревами

Якщо восени прокинулися бруньки, молоді дерева потребують додаткового захисту. Обов’язково побіліть не лише стовбур, а й скелетні гілки. Це допоможе уникнути сонячних опіків узимку, вирівняє температуру кори та зменшить ризик повторного пробудження під час відлиг.

