Головна Дім та город Дерева розквітли восени — причина і дієвий план дій

Дерева розквітли восени — причина і дієвий план дій

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 10:10
Оновлено: 22:44
Що робити, якщо плодові дерева зацвіли восени - поради для садівників
Дерева розцвіли в саду. Фото: Freepik

У багатьох регіонах восени розквітли плодові дерева й кущі — аномалія, спричинена теплом та різкими перепадами температур. Розповідаємо, що робити, аби рослини не постраждали.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть зберегти сад у холодний сезон.

Читайте також:

Чому дерева зацвіли восени

Аномальне тепло та затяжні відлиги провокують прокидання бруньок. Зупинити процес неможливо — молоді бруньки все одно загинуть під морозами. Завдання садівника — не допустити повторного "пробудження".

Як захистити плодові дерева

  • Зробіть глибокий полив перед настанням сильних морозів, якщо ґрунт ще не промерз. Це наситить землю вологою та зменшить стрес для коренів.
  • Замульчуйте пристовбурні кола шаром органічної мульчі. Вона стабілізує температуру ґрунту та допоможе кореневій системі легше пережити перепади.

Підживлення перед холодами

Якщо кілька днів тримається температура близько +5 °C, можна внести фосфорно-калійні добрива. Оптимальна норма — 25 г на 10 л води. Така підгодівля зміцнює корені, підвищує морозостійкість і допомагає деревам краще перенести зимові перепади.

Догляд за молодими деревами

Якщо восени прокинулися бруньки, молоді дерева потребують додаткового захисту. Обов’язково побіліть не лише стовбур, а й скелетні гілки. Це допоможе уникнути сонячних опіків узимку, вирівняє температуру кори та зменшить ризик повторного пробудження під час відлиг.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

дерева рослини поради город сад кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
