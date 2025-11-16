Що робити, якщо плодові дерева зацвіли восени - поради для садівників

Дерева розквітли восени — причина і дієвий план дій
У багатьох регіонах восени розквітли плодові дерева й кущі — аномалія, спричинена теплом та різкими перепадами температур. Розповідаємо, що робити, аби рослини не постраждали.
Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть зберегти сад у холодний сезон.
Чому дерева зацвіли восени
Аномальне тепло та затяжні відлиги провокують прокидання бруньок. Зупинити процес неможливо — молоді бруньки все одно загинуть під морозами. Завдання садівника — не допустити повторного "пробудження".
Як захистити плодові дерева
- Зробіть глибокий полив перед настанням сильних морозів, якщо ґрунт ще не промерз. Це наситить землю вологою та зменшить стрес для коренів.
- Замульчуйте пристовбурні кола шаром органічної мульчі. Вона стабілізує температуру ґрунту та допоможе кореневій системі легше пережити перепади.
Підживлення перед холодами
Якщо кілька днів тримається температура близько +5 °C, можна внести фосфорно-калійні добрива. Оптимальна норма — 25 г на 10 л води. Така підгодівля зміцнює корені, підвищує морозостійкість і допомагає деревам краще перенести зимові перепади.
Догляд за молодими деревами
Якщо восени прокинулися бруньки, молоді дерева потребують додаткового захисту. Обов’язково побіліть не лише стовбур, а й скелетні гілки. Це допоможе уникнути сонячних опіків узимку, вирівняє температуру кори та зменшить ризик повторного пробудження під час відлиг.
Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.
Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.
Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.
Читайте Новини.LIVE!