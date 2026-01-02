Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Денежное дерево сбрасывает листья — поможет простая настойка

Денежное дерево сбрасывает листья — поможет простая настойка

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:36
Как спасти денежное дерево - настойка из яичной скорлупы, уход и подкормка
Денежное дерево на подоконнике. Фото: iStockphoto

Денежное дерево часто сбрасывает листья из-за истощения почвы и недостатка кальция, но это легко исправить. Натуральная настойка из яичной скорлупы помогает растению восстановиться уже через несколько недель.

Новини.LIVE рассказывает, как правильная подкормка спасает денежное дерево и возвращает ему здоровый вид.

Реклама
Читайте также:

Почему денежное дерево теряет листья

Опадение листьев — сигнал о стрессе. Чаще всего причиной становится истощение почвы и дефицит кальция. Денежное дерево растет в легких субстратах, которые со временем теряют питательные вещества. Листья начинают желтеть, а растение ослабевает. Натуральная подкормка помогает быстро восполнить нехватку микроэлементов.

Настойка из яичной скорлупы — простое спасение растения

Скорлупа — природный источник кальция, который растение легко усваивает. Чтобы приготовить настой:

  • промыть и измельчить скорлупу;
  • залить теплой водой;
  • настаивать 24-48 часов;
  • процедить и поливать грунт небольшими порциями.

Такой раствор укрепляет корневую систему, стимулирует рост и возвращает растению плотные, упругие листья. Настойка также улучшает структуру почвы, делая ее более воздухопроницаемой.

Важные условия для здоровья денежного дерева

Растение плохо переносит сквозняки, перепады температур и чрезмерный полив. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Идеальное место — возле окна с рассеянным светом. Также важно регулярно очищать листья от пыли, чтобы улучшить фотосинтез.

Когда появится результат

Уже через несколько недель после регулярной подкормки настойкой листья становятся более плотными, блестящими, а новые побеги активно растут. Такой метод возвращает растению силу без использования магазинных удобрений.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее сообщалось о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Также мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

удобрения советы яйца уход денежное дерево
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации