Как спасти денежное дерево - настойка из яичной скорлупы, уход и подкормка

Денежное дерево часто сбрасывает листья из-за истощения почвы и недостатка кальция, но это легко исправить. Натуральная настойка из яичной скорлупы помогает растению восстановиться уже через несколько недель.

Новини.LIVE рассказывает, как правильная подкормка спасает денежное дерево и возвращает ему здоровый вид.

Почему денежное дерево теряет листья

Опадение листьев — сигнал о стрессе. Чаще всего причиной становится истощение почвы и дефицит кальция. Денежное дерево растет в легких субстратах, которые со временем теряют питательные вещества. Листья начинают желтеть, а растение ослабевает. Натуральная подкормка помогает быстро восполнить нехватку микроэлементов.

Настойка из яичной скорлупы — простое спасение растения

Скорлупа — природный источник кальция, который растение легко усваивает. Чтобы приготовить настой:

промыть и измельчить скорлупу;

залить теплой водой;

настаивать 24-48 часов;

процедить и поливать грунт небольшими порциями.

Такой раствор укрепляет корневую систему, стимулирует рост и возвращает растению плотные, упругие листья. Настойка также улучшает структуру почвы, делая ее более воздухопроницаемой.

Важные условия для здоровья денежного дерева

Растение плохо переносит сквозняки, перепады температур и чрезмерный полив. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Идеальное место — возле окна с рассеянным светом. Также важно регулярно очищать листья от пыли, чтобы улучшить фотосинтез.

Когда появится результат

Уже через несколько недель после регулярной подкормки настойкой листья становятся более плотными, блестящими, а новые побеги активно растут. Такой метод возвращает растению силу без использования магазинных удобрений.

