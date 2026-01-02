Відео
Грошове дерево скидає листя — допоможе проста настоянка

Грошове дерево скидає листя — допоможе проста настоянка

Дата публікації: 2 січня 2026 14:36
Як врятувати грошове дерево - настоянка з яєчної шкаралупи, догляд і підживлення
Грошове дерево на підвіконні. Фото: iStockphoto

Грошове дерево часто скидає листя через виснаження ґрунту та нестачу кальцію, але це легко виправити. Натуральна настоянка з яєчної шкаралупи допомагає рослині відновитися вже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, як правильне підживлення рятує грошове дерево та повертає йому здоровий вигляд.

Читайте також:

Чому грошове дерево втрачає листя

Опадання листя — сигнал про стрес. Найчастіше причиною стає виснаження ґрунту й дефіцит кальцію. Грошове дерево росте в легких субстратах, які з часом втрачають поживні речовини. Листя починає жовтіти, а рослина слабшає. Натуральне підживлення допомагає швидко заповнити брак мікроелементів.

Настоянка з яєчної шкаралупи — простий порятунок рослини

Шкаралупа — природне джерело кальцію, який рослина легко засвоює. Щоб приготувати настій:

  • промити й подрібнити шкаралупу;
  • залити теплою водою;
  • настоювати 24-48 годин;
  • процідити і поливати ґрунт невеликими порціями.

Такий розчин зміцнює кореневу систему, стимулює ріст і повертає рослині щільне, пружне листя. Настоянка також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш повітропроникним.

Важливі умови для здоров’я грошового дерева

Рослина погано переносить протяги, перепади температур і надмірний полив. Грунт повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Ідеальне місце — біля вікна з розсіяним світлом. Також важливо регулярно очищати листя від пилу, щоб покращити фотосинтез.

Коли з’явиться результат

Уже через кілька тижнів після регулярного підживлення настоянкою листя стає щільнішим, блискучим, а нові пагони активно ростуть. Такий метод повертає рослині силу без використання магазинних добрив.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше повідомлялося про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Також ми пояснювали те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

добрива поради яйця догляд грошове дерево
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
