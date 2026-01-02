Як врятувати грошове дерево - настоянка з яєчної шкаралупи, догляд і підживлення

Грошове дерево на підвіконні. Фото: iStockphoto

Грошове дерево часто скидає листя через виснаження ґрунту та нестачу кальцію, але це легко виправити. Натуральна настоянка з яєчної шкаралупи допомагає рослині відновитися вже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, як правильне підживлення рятує грошове дерево та повертає йому здоровий вигляд.

Чому грошове дерево втрачає листя

Опадання листя — сигнал про стрес. Найчастіше причиною стає виснаження ґрунту й дефіцит кальцію. Грошове дерево росте в легких субстратах, які з часом втрачають поживні речовини. Листя починає жовтіти, а рослина слабшає. Натуральне підживлення допомагає швидко заповнити брак мікроелементів.

Настоянка з яєчної шкаралупи — простий порятунок рослини

Шкаралупа — природне джерело кальцію, який рослина легко засвоює. Щоб приготувати настій:

промити й подрібнити шкаралупу;

залити теплою водою;

настоювати 24-48 годин;

процідити і поливати ґрунт невеликими порціями.

Такий розчин зміцнює кореневу систему, стимулює ріст і повертає рослині щільне, пружне листя. Настоянка також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш повітропроникним.

Важливі умови для здоров’я грошового дерева

Рослина погано переносить протяги, перепади температур і надмірний полив. Грунт повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Ідеальне місце — біля вікна з розсіяним світлом. Також важливо регулярно очищати листя від пилу, щоб покращити фотосинтез.

Коли з’явиться результат

Уже через кілька тижнів після регулярного підживлення настоянкою листя стає щільнішим, блискучим, а нові пагони активно ростуть. Такий метод повертає рослині силу без використання магазинних добрив.

