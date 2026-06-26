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Главная Дом и огород День Петра и Павла 2026: какие садовые работы запрещены 29 июня

День Петра и Павла 2026: какие садовые работы запрещены 29 июня

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Дата публикации 26 июня 2026 07:32
Праздник Петра и Павла 29 июня 2026: что нельзя делать на огороде и в саду
Икона апостолов Петра и Павла, женщина работает в огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Приближается большой православный праздник — День Петра и Павла. По новому церковному календарю украинцы отмечают его 29 июня. Эта праздничная дата богата традициями и народными поверьями, в частности связанными с растениями и землей. Есть огородные дела, которые в это время запрещены. Считалось, что нарушение этих предписаний может привести к потере урожая.

Новини.LIVE рассказывают, какие работы на огороде и в саду 29 июня выполнять нельзя, а какие разрешены, согласно народным традициям и приметам.

Что означает праздник Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла — важный праздник, когда верующие чтят одних из главных проповедников христианской веры. Это время, которое посвящают молитвам. Люди посещают храм, просят святых о здоровье, мире и благополучии.

А в народном календаре эта дата символизировала середину лета. Наши предки верили, что после Петра и Павла природа постепенно готовится к осени, а земля накапливает силы для будущего урожая. В некоторых украинских селах в церковь несли на освящение колосья ячменя, обязательно нового урожая. После из него готовили хлеб, как символ будущего щедрого урожая.

Что нельзя делать на огороде и в саду 29 июня

Согласно народным поверьям, в день святых апостолов категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно это касается работ, связанных с землей. Считалось, что в этот день земля должна отдыхать, а излишнее вмешательство может лишить ее силы и щедрости.

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В праздник Петра и Павла категорически нельзя:

  • перекапывать грядки;
  • рыхлить землю;
  • пересаживать растения;
  • сеять;
  • пропалывать и сапать;
  • удобрять;
  • обрезать деревья и кусты.

Что можно делать на огороде и в саду в день Петра и Павла

Народная традиция не запрещала выполнять самые необходимые дела:

  • поливать растения, если жара угрожает посадкам;
  • сбор овощей и ягод;
  • осмотр растений, чтобы вовремя заметить вредителей или признаки болезней;
  • подвязку растений;
  • уборку сухой листвы.

Что говорит церковь о работе в День Петра и Павла

Церковь не устанавливает строгого запрета на труд в праздник. Особенно если это помощь ближнему или работа, которую невозможно отложить. Священнослужители лишь советуют не забывать о главном назначении этой даты: молитва, участие в богослужении, общение с близкими и сохранение внутреннего мира.

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народные приметы Петра и Павла работа на огороде
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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