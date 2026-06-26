Праздник Петра и Павла 29 июня 2026: что нельзя делать на огороде и в саду

Икона апостолов Петра и Павла, женщина работает в огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Приближается большой православный праздник — День Петра и Павла. По новому церковному календарю украинцы отмечают его 29 июня. Эта праздничная дата богата традициями и народными поверьями, в частности связанными с растениями и землей. Есть огородные дела, которые в это время запрещены. Считалось, что нарушение этих предписаний может привести к потере урожая.

Новини.LIVE рассказывают, какие работы на огороде и в саду 29 июня выполнять нельзя, а какие разрешены, согласно народным традициям и приметам.

Что означает праздник Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла — важный праздник, когда верующие чтят одних из главных проповедников христианской веры. Это время, которое посвящают молитвам. Люди посещают храм, просят святых о здоровье, мире и благополучии.

А в народном календаре эта дата символизировала середину лета. Наши предки верили, что после Петра и Павла природа постепенно готовится к осени, а земля накапливает силы для будущего урожая. В некоторых украинских селах в церковь несли на освящение колосья ячменя, обязательно нового урожая. После из него готовили хлеб, как символ будущего щедрого урожая.

Что нельзя делать на огороде и в саду 29 июня

Согласно народным поверьям, в день святых апостолов категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно это касается работ, связанных с землей. Считалось, что в этот день земля должна отдыхать, а излишнее вмешательство может лишить ее силы и щедрости.

Читайте также:

В праздник Петра и Павла категорически нельзя:

перекапывать грядки;

рыхлить землю;

пересаживать растения;

сеять;

пропалывать и сапать;

удобрять;

обрезать деревья и кусты.

Что можно делать на огороде и в саду в день Петра и Павла

Народная традиция не запрещала выполнять самые необходимые дела:

поливать растения, если жара угрожает посадкам;

сбор овощей и ягод;

осмотр растений, чтобы вовремя заметить вредителей или признаки болезней;

подвязку растений;

уборку сухой листвы.

Что говорит церковь о работе в День Петра и Павла

Церковь не устанавливает строгого запрета на труд в праздник. Особенно если это помощь ближнему или работа, которую невозможно отложить. Священнослужители лишь советуют не забывать о главном назначении этой даты: молитва, участие в богослужении, общение с близкими и сохранение внутреннего мира.

Также делимся другими интересными темами по садоводству

Что нельзя делать на огороде и в саду во время ретроградного Меркурия.

Чем опрыскивать картофель, чтобы прогнать колорадского жука с грядок.

Из-за каких ошибок картофель получается мелким и как их избежать.