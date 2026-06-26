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Головна Дім та город Петра і Павла 2026: які городні роботи під забороною 29 червня

Петра і Павла 2026: які городні роботи під забороною 29 червня

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 07:32
Свято Петра і Павла 29 червня 2026: що не можна робити на городі та в саду
Ікона апостолів Петра і Павла, жінка працює на городі. Колаж: Новини.LIVE

Наближається велике православне свято — День Петра і Павла. За новим церковним календарем українці відзначають його 29 червня. Ця святкова дата сповнена традицій та народних вірувань, зокрема пов'язаних із рослинами та землею. Є городні справи, які у цей час під забороною. Вірили, порушення настанов могли призвести до втрати врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які роботи на городі та в саду 29 червня виконувати не можна, а які дозволені, за народними традиціями та прикметами.

Що означає свято Петра і Павла

День пам'яті святих апостолів Петра і Павла — важливе свято, коли віряни вшановують одних з головних проповідників християнської віри. Це час, який присвячують молитвам. Люди відвідують храм, просять святих про здоров'я, мир і добробут.

А у народному календарі дата символізувала екватор літа. Наші пращури вірили, що після Петра і Павла природа поступово готується до осені, а земля накопичує сили для майбутнього врожаю. В деяких українських селах до церкви несли на освячення колоски ячменю, обов'язково нового врожаю. Після з нього готували хліб, як символ майбутнього щедрого врожаю.

Що не можна робити на городі та в саду 29 червня

За народними віруваннями, у день святих апостолів категорично не можна займатися важкою фізичною працею. Особливо це стосується робіт, пов'язаних із землею. Вважалося, що в цей день земля має відпочивати, а зайве втручання може позбавити її сили та щедрості.

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На свято Петра і Павла категорично не можна: 

  • перекопувати грядки;
  • розпушувати землю;
  • пересаджувати рослини;
  • сіяти;
  • полоти та сапати;
  • удобрювати;
  • обрізати дерева та кущі.

Що можна робити на городі та в саду на Петра і Павла

Народна традиція не забороняла виконувати найнеобхідніші справи:

  • полив рослин, якщо спека загрожує посадкам;
  • збір овочів та ягід;
  • огляд рослин, щоб вчасно помітити шкідників чи ознаки хвороб;
  • підв'язування рослин;
  • прибирання сухого листя.

Що каже церква про роботу в День Петра і Павла

Церква не встановлює суворої заборони на працю у свято. Особливо якщо це допомога ближньому або ж робота, яку неможливо відкласти. Священнослужителі лише радять не забувати про головне призначення цієї дати: молитва, участь у богослужінні, спілкування з близькими та збереження внутрішнього миру.

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народні прикмети Петра і Павла робота на городі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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