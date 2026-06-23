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Головна Дім та город Відкладіть лопату: коли не можна працювати на городі у липні 2026

Відкладіть лопату: коли не можна працювати на городі у липні 2026

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 09:29
Місячний посівний календар на липень 2026: коли не можна працювати на городі та в саду
Жінка працює на городі влітку. Колаж: Новини.LIVE

Липень — чудовий шанс отримати другий урожай до осені. У цей час ще можна посіяти багато городніх культур. А щоб не витрачати сили даремно, варто скористатися місячним посівним календарем. Він допоможе обрати сприятливу дату для посіву, пересаджування, підживлення та догляду, а також підкаже, у які дати слід уникати роботи на городі.

Новини.LIVE розповідає, коли працювати в саду та на городі в липні 2026, а коли краще відкласти лопату та дати відпочинок собі й грядкам.

Фази Місяця у липні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 13 липня;
  • Молодик — 14 липня;
  • Місяць, що зростає — з 15 по 28 липня;
  • Повня — 29 липня;
  • Місяць, що спадає — 30 і 31 липня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Які дні найсприятливіші для робіт на городі у липні 2026

Найсприятливіші дати у липні для повторних посівів зелені, капусти та швидкозрілих овочів: 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26 та 27 число.

Для позакореневого підживлення рослин: 19, 20 та 24 липня.

Для профілактики хвороб і боротьби зі шкідниками: 3, 4, 8 та 12 липня.

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Коли не можна працювати на городі та в саду у липні 2026

У липні є дні, які несприятливі для посівів, пересаджування, обрізування чи підживлення рослин. Найкраще відкласти садові інструменти та дати рослинам спокій: 13, 14, 15 та 29 липня.

Що можна посіяти у липні 2026 для другого врожаю

Липень зовсім не означає завершення посівного сезону. Навпаки, після збирання ранніх овочів звільняються грядки, які можна використати повторно.

В середині літа можна сіяти та садити

  • редиска та дайкон: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 липня;
  • салати та листова зелень: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 липня;
  • бобові: 1, 2, 3, 4 липня;
  • пізні коренеплоди: 1, 2, 3, 4 липня;
  • огірки та кабачки: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня;
  • капуста: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 липня;
  • ароматні трави (кріп, петрушка, кінза, базилік, рукола та чебрець): 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня;
  • квіти: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня.

Який головний секрет догляду за рослинами у липні

Головний секрет щедрого плодоношення — полив рослин у липні. Поливати город краще рано-вранці або після заходу сонця, спрямовуючи воду безпосередньо під корінь чи в міжряддя. У спекотні дні варто уникати зволоження листя, адже краплі можуть спричиняти опіки.

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Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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