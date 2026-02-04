Что такое примордиальный мешок у кошек - опасно ли и почему возникает

Что за мешок на животе кошки и надо ли что-то делать
Многие владельцы замечают у кошек складку кожи, свисающую между задними лапами, и часто воспринимают ее как признак ожирения или проблему со здоровьем. На самом деле это естественная анатомическая особенность.
Новини.LIVE объясняет, что такое примордиальный мешок у кошек и стоит ли из-за него волноваться.
Что такое примордиальный мешок
Свисающая складка на животе имеет научное название примордиальный мешок. Это свободная кожа с тонким слоем жира, расположенная между задними лапами. Она формируется у котят примерно с шести месяцев и остается на всю жизнь. Такое строение свойственно всем кошачьим — от домашних любимцев до львов и тигров, независимо от пола или стерилизации, поэтому не считается болезнью.
Почему мешок заметен не у всех кошек
Размер примордиального мешка зависит от генетики, породы, возраста и индивидуальных особенностей. У некоторых животных он почти незаметен, у других - более выражен. Это не является признаком избыточного веса: у полных кошек жир откладывается равномерно, а не только в этой зоне. Если же животное активное, хорошо ест и не испытывает боли — это норма.
Зачем кошке нужен этот мешок: основные теории
Ученые выдвигают несколько популярных гипотез относительно функций этой складки:
- Защита органов. Во время драк мешок смягчает удары и защищает печень и кишечник.
- Гибкость. Дополнительная кожа помогает растягиваться во время прыжков и быстрого бега.
- Энергетический запас. У диких предков мешок позволял желудку расширяться после большой трапезы.
Это наследие эволюции, а не следствие неправильного ухода.
Когда стоит обратиться к ветеринару
Примордиальный мешок — нормальный признак, не требующий лечения. Поводом для осмотра может быть только:
- резкое увеличение живота;
- покраснение, боль или отек;
- изменения в аппетите или поведении.
Во всех остальных случаях "мешок" — обычная часть тела кошки и не должен вызывать волнений.
