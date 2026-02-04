Что такое примордиальный мешок у кошек - опасно ли и почему возникает

Серая кошка в доме. Фото: Alamy

Многие владельцы замечают у кошек складку кожи, свисающую между задними лапами, и часто воспринимают ее как признак ожирения или проблему со здоровьем. На самом деле это естественная анатомическая особенность.

Новини.LIVE объясняет, что такое примордиальный мешок у кошек и стоит ли из-за него волноваться.

Что такое примордиальный мешок

Свисающая складка на животе имеет научное название примордиальный мешок. Это свободная кожа с тонким слоем жира, расположенная между задними лапами. Она формируется у котят примерно с шести месяцев и остается на всю жизнь. Такое строение свойственно всем кошачьим — от домашних любимцев до львов и тигров, независимо от пола или стерилизации, поэтому не считается болезнью.

Почему мешок заметен не у всех кошек

Размер примордиального мешка зависит от генетики, породы, возраста и индивидуальных особенностей. У некоторых животных он почти незаметен, у других - более выражен. Это не является признаком избыточного веса: у полных кошек жир откладывается равномерно, а не только в этой зоне. Если же животное активное, хорошо ест и не испытывает боли — это норма.

Зачем кошке нужен этот мешок: основные теории

Ученые выдвигают несколько популярных гипотез относительно функций этой складки:

Защита органов. Во время драк мешок смягчает удары и защищает печень и кишечник.

Гибкость. Дополнительная кожа помогает растягиваться во время прыжков и быстрого бега.

Энергетический запас. У диких предков мешок позволял желудку расширяться после большой трапезы.

Это наследие эволюции, а не следствие неправильного ухода.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Примордиальный мешок — нормальный признак, не требующий лечения. Поводом для осмотра может быть только:

резкое увеличение живота;

покраснение, боль или отек;

изменения в аппетите или поведении.

Во всех остальных случаях "мешок" — обычная часть тела кошки и не должен вызывать волнений.

