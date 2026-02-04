Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что за мешок на животе кошки и надо ли что-то делать

Что за мешок на животе кошки и надо ли что-то делать

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:48
Что такое примордиальный мешок у кошек - опасно ли и почему возникает
Серая кошка в доме. Фото: Alamy

Многие владельцы замечают у кошек складку кожи, свисающую между задними лапами, и часто воспринимают ее как признак ожирения или проблему со здоровьем. На самом деле это естественная анатомическая особенность.

Новини.LIVE объясняет, что такое примордиальный мешок у кошек и стоит ли из-за него волноваться.

Реклама
Читайте также:

Что такое примордиальный мешок

Свисающая складка на животе имеет научное название примордиальный мешок. Это свободная кожа с тонким слоем жира, расположенная между задними лапами. Она формируется у котят примерно с шести месяцев и остается на всю жизнь. Такое строение свойственно всем кошачьим — от домашних любимцев до львов и тигров, независимо от пола или стерилизации, поэтому не считается болезнью.

Почему мешок заметен не у всех кошек

Размер примордиального мешка зависит от генетики, породы, возраста и индивидуальных особенностей. У некоторых животных он почти незаметен, у других - более выражен. Это не является признаком избыточного веса: у полных кошек жир откладывается равномерно, а не только в этой зоне. Если же животное активное, хорошо ест и не испытывает боли — это норма.

Зачем кошке нужен этот мешок: основные теории

Ученые выдвигают несколько популярных гипотез относительно функций этой складки:

  • Защита органов. Во время драк мешок смягчает удары и защищает печень и кишечник.
  • Гибкость. Дополнительная кожа помогает растягиваться во время прыжков и быстрого бега.
  • Энергетический запас. У диких предков мешок позволял желудку расширяться после большой трапезы.

Это наследие эволюции, а не следствие неправильного ухода.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Примордиальный мешок — нормальный признак, не требующий лечения. Поводом для осмотра может быть только:

  • резкое увеличение живота;
  • покраснение, боль или отек;
  • изменения в аппетите или поведении.

Во всех остальных случаях "мешок" — обычная часть тела кошки и не должен вызывать волнений.

Мы уже рассказывали о том, как можно применить старые наволочки дома и в каких ситуациях они наиболее полезны.

Также ранее объясняли то, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.

Подробнее мы рассказывали о том, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.

животные советы опасность дом кот
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации