Що таке примордіальний мішок у кішок - чи небезпечно та чому виникає

Що за мішок на животі кішки і чи треба щось робити
Багато власників помічають у кішок складку шкіри, що звисає між задніми лапами, і часто сприймають її як ознаку ожиріння чи проблему зі здоров’ям. Насправді це природна анатомічна особливість.
Новини.LIVE пояснює, що таке примордіальний мішок у кішок і чи варто через нього хвилюватися.
Що таке примордіальний мішок
Свисаюча складка на животі має наукову назву примордіальний мішок. Це вільна шкіра з тонким шаром жиру, що розташована між задніми лапами. Вона формується у кошенят приблизно з шести місяців і залишається на все життя. Така будова властива всім котячим — від домашніх улюбленців до левів і тигрів, незалежно від статі чи стерилізації, тому не вважається хворобою.
Чому мішок помітний не у всіх кішок
Розмір примордіального мішка залежить від генетики, породи, віку та індивідуальних особливостей. У деяких тварин він майже непомітний, у інших — більш виражений. Це не є ознакою надмірної ваги: у повних кішок жир відкладається рівномірно, а не лише в цій зоні. Якщо ж тварина активна, добре їсть і не має болю — це норма.
Навіщо кішці потрібен цей мішок: основні теорії
Науковці висувають кілька популярних гіпотез щодо функцій цієї складки:
- Захист органів. Під час бійок мішок пом’якшує удари й захищає печінку та кишечник.
- Гнучкість. Додаткова шкіра допомагає розтягуватися під час стрибків і швидкого бігу.
- Енергетичний запас. У диких предків мішок дозволяв шлунку розширюватися після великої трапези.
Це спадщина еволюції, а не наслідок неправильного догляду.
Коли варто звернутися до ветеринара
Примордіальний мішок — нормальна ознака, яка не потребує лікування. Приводом для огляду може бути лише:
- різке збільшення живота;
- почервоніння, біль або набряк;
- зміни в апетиті чи поведінці.
У всіх інших випадках "мішок" — звичайна частина тіла кішки та не має викликати хвилювань.
