Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що за мішок на животі кішки і чи треба щось робити

Що за мішок на животі кішки і чи треба щось робити

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 18:48
Що таке примордіальний мішок у кішок - чи небезпечно та чому виникає
Сіра кішка в будинку. Фото: Alamy

Багато власників помічають у кішок складку шкіри, що звисає між задніми лапами, і часто сприймають її як ознаку ожиріння чи проблему зі здоров’ям. Насправді це природна анатомічна особливість.

Новини.LIVE пояснює, що таке примордіальний мішок у кішок і чи варто через нього хвилюватися.

Реклама
Читайте також:

Що таке примордіальний мішок

Свисаюча складка на животі має наукову назву примордіальний мішок. Це вільна шкіра з тонким шаром жиру, що розташована між задніми лапами. Вона формується у кошенят приблизно з шести місяців і залишається на все життя. Така будова властива всім котячим — від домашніх улюбленців до левів і тигрів, незалежно від статі чи стерилізації, тому не вважається хворобою.

Чому мішок помітний не у всіх кішок

Розмір примордіального мішка залежить від генетики, породи, віку та індивідуальних особливостей. У деяких тварин він майже непомітний, у інших — більш виражений. Це не є ознакою надмірної ваги: у повних кішок жир відкладається рівномірно, а не лише в цій зоні. Якщо ж тварина активна, добре їсть і не має болю — це норма.

Навіщо кішці потрібен цей мішок: основні теорії

Науковці висувають кілька популярних гіпотез щодо функцій цієї складки:

  • Захист органів. Під час бійок мішок пом’якшує удари й захищає печінку та кишечник.
  • Гнучкість. Додаткова шкіра допомагає розтягуватися під час стрибків і швидкого бігу.
  • Енергетичний запас. У диких предків мішок дозволяв шлунку розширюватися після великої трапези.

Це спадщина еволюції, а не наслідок неправильного догляду.

Коли варто звернутися до ветеринара

Примордіальний мішок — нормальна ознака, яка не потребує лікування. Приводом для огляду може бути лише:

  • різке збільшення живота;
  • почервоніння, біль або набряк;
  • зміни в апетиті чи поведінці.

У всіх інших випадках "мішок" — звичайна частина тіла кішки та не має викликати хвилювань.

Ми вже розповідали про те, як можна застосувати старі наволочки вдома й у яких ситуаціях вони найкорисніші.

Також раніше пояснювали те, як доглядати за кімнатними квітами в холоді та яких помилок уникати.

Детальніше ми розповідали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

тварини поради небезпека будинок кіт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації