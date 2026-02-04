Що таке примордіальний мішок у кішок - чи небезпечно та чому виникає

Сіра кішка в будинку. Фото: Alamy

Багато власників помічають у кішок складку шкіри, що звисає між задніми лапами, і часто сприймають її як ознаку ожиріння чи проблему зі здоров’ям. Насправді це природна анатомічна особливість.

Новини.LIVE пояснює, що таке примордіальний мішок у кішок і чи варто через нього хвилюватися.

Реклама

Читайте також:

Що таке примордіальний мішок

Свисаюча складка на животі має наукову назву примордіальний мішок. Це вільна шкіра з тонким шаром жиру, що розташована між задніми лапами. Вона формується у кошенят приблизно з шести місяців і залишається на все життя. Така будова властива всім котячим — від домашніх улюбленців до левів і тигрів, незалежно від статі чи стерилізації, тому не вважається хворобою.

Чому мішок помітний не у всіх кішок

Розмір примордіального мішка залежить від генетики, породи, віку та індивідуальних особливостей. У деяких тварин він майже непомітний, у інших — більш виражений. Це не є ознакою надмірної ваги: у повних кішок жир відкладається рівномірно, а не лише в цій зоні. Якщо ж тварина активна, добре їсть і не має болю — це норма.

Навіщо кішці потрібен цей мішок: основні теорії

Науковці висувають кілька популярних гіпотез щодо функцій цієї складки:

Захист органів. Під час бійок мішок пом’якшує удари й захищає печінку та кишечник.

Гнучкість. Додаткова шкіра допомагає розтягуватися під час стрибків і швидкого бігу.

Енергетичний запас. У диких предків мішок дозволяв шлунку розширюватися після великої трапези.

Це спадщина еволюції, а не наслідок неправильного догляду.

Коли варто звернутися до ветеринара

Примордіальний мішок — нормальна ознака, яка не потребує лікування. Приводом для огляду може бути лише:

різке збільшення живота;

почервоніння, біль або набряк;

зміни в апетиті чи поведінці.

У всіх інших випадках "мішок" — звичайна частина тіла кішки та не має викликати хвилювань.

Ми вже розповідали про те, як можна застосувати старі наволочки вдома й у яких ситуаціях вони найкорисніші.

Також раніше пояснювали те, як доглядати за кімнатними квітами в холоді та яких помилок уникати.

Детальніше ми розповідали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.