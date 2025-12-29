Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Что сеять в теплице зимой — лучшие растения для января

Что сеять в теплице зимой — лучшие растения для января

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 09:59
Что посеять в теплице в январе - ранние культуры, зимний посев и выбор растений для быстрого урожая
Теплица в снегу. Фото: iStockphoto

В январе теплица способна дать старт новому сезону, ведь есть культуры, которые хорошо растут даже в холодный период. Редис, шпинат, салаты и зелень быстро всходят и обеспечивают ранний урожай весной.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего высевать в теплице в начале года.

Читайте также:

Почему стоит сеять в теплице уже в январе

Январь — отличное время для зимнего посева, ведь холодостойкие культуры хорошо растут в прохладе и коротком световом дне. Это позволяет получить первую зелень и овощи значительно раньше, чем в открытом грунте.

Что посеять в теплице: 6 культур для раннего урожая

  • Редиска
    Раннеспелые сорта дают урожай за 20-25 дней. Нуждается в рыхлой почве и регулярном поливе.
  • Шпинат
    Хорошо растет при +10...+15 °C. Неприхотлив и быстро дает сочные листья уже через 4-5 недель.
  • Салат
    Подходят листовые и кочанные сорта. Требует умеренного полива и достаточного места для роста.
  • Петрушка
    Семена лучше замочить перед посевом. Начинает давать зелень через 5-6 недель.
  • Лук на зелень
    Подходит семена или сеянцы. Дает зеленое перо за 2-3 недели даже при слабом освещении.
  • Кресс-салат
    Чрезвычайно быстрый — урожай через 10-15 дней. Растет в почве или даже в воде.

Преимущества январского посева

  • Ранний урожай весной.
  • Эффективное использование теплицы зимой.
  • Экономия времени перед началом активного сезона.
  • Полезная витаминная зелень в период нехватки свежих продуктов.

Мы уже писали о том, как быстро и недорого собрать гнома своими руками в домашних условиях.

Ранее сообщалось о том, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

Также мы объясняли то, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

урожай растения посев январь теплица
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
