Что посеять в теплице в январе - ранние культуры, зимний посев и выбор растений для быстрого урожая

Что сеять в теплице зимой — лучшие растения для января
В январе теплица способна дать старт новому сезону, ведь есть культуры, которые хорошо растут даже в холодный период. Редис, шпинат, салаты и зелень быстро всходят и обеспечивают ранний урожай весной.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего высевать в теплице в начале года.
Почему стоит сеять в теплице уже в январе
Январь — отличное время для зимнего посева, ведь холодостойкие культуры хорошо растут в прохладе и коротком световом дне. Это позволяет получить первую зелень и овощи значительно раньше, чем в открытом грунте.
Что посеять в теплице: 6 культур для раннего урожая
- Редиска
Раннеспелые сорта дают урожай за 20-25 дней. Нуждается в рыхлой почве и регулярном поливе.
- Шпинат
Хорошо растет при +10...+15 °C. Неприхотлив и быстро дает сочные листья уже через 4-5 недель.
- Салат
Подходят листовые и кочанные сорта. Требует умеренного полива и достаточного места для роста.
- Петрушка
Семена лучше замочить перед посевом. Начинает давать зелень через 5-6 недель.
- Лук на зелень
Подходит семена или сеянцы. Дает зеленое перо за 2-3 недели даже при слабом освещении.
- Кресс-салат
Чрезвычайно быстрый — урожай через 10-15 дней. Растет в почве или даже в воде.
Преимущества январского посева
- Ранний урожай весной.
- Эффективное использование теплицы зимой.
- Экономия времени перед началом активного сезона.
- Полезная витаминная зелень в период нехватки свежих продуктов.
