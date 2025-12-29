Что посеять в теплице в январе - ранние культуры, зимний посев и выбор растений для быстрого урожая

Теплица в снегу. Фото: iStockphoto

В январе теплица способна дать старт новому сезону, ведь есть культуры, которые хорошо растут даже в холодный период. Редис, шпинат, салаты и зелень быстро всходят и обеспечивают ранний урожай весной.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения лучше всего высевать в теплице в начале года.

Почему стоит сеять в теплице уже в январе

Январь — отличное время для зимнего посева, ведь холодостойкие культуры хорошо растут в прохладе и коротком световом дне. Это позволяет получить первую зелень и овощи значительно раньше, чем в открытом грунте.

Что посеять в теплице: 6 культур для раннего урожая

Редиска

Раннеспелые сорта дают урожай за 20-25 дней. Нуждается в рыхлой почве и регулярном поливе.

Шпинат

Хорошо растет при +10...+15 °C. Неприхотлив и быстро дает сочные листья уже через 4-5 недель.

Салат

Подходят листовые и кочанные сорта. Требует умеренного полива и достаточного места для роста.

Петрушка

Семена лучше замочить перед посевом. Начинает давать зелень через 5-6 недель.

Лук на зелень

Подходит семена или сеянцы. Дает зеленое перо за 2-3 недели даже при слабом освещении.

Кресс-салат

Чрезвычайно быстрый — урожай через 10-15 дней. Растет в почве или даже в воде.

Преимущества январского посева

Ранний урожай весной.

Эффективное использование теплицы зимой.

Экономия времени перед началом активного сезона.

Полезная витаминная зелень в период нехватки свежих продуктов.

