Що посіяти в теплиці в січні - ранні культури, зимовий посів і вибір рослин для швидкого врожаю

Що сіяти в теплиці взимку — найкращі рослини для січня
У січні теплиця здатна дати старт новому сезону, адже є культури, які добре ростуть навіть у холодний період. Редиска, шпинат, салати та зелень швидко сходять і забезпечують ранній урожай навесні.
Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще висівати в теплиці на початку року.
Чому варто сіяти в теплиці вже у січні
Січень — чудовий час для зимового посіву, адже холодостійкі культури добре ростуть у прохолоді та короткому світловому дні. Це дає змогу отримати першу зелень та овочі значно раніше, ніж у відкритому ґрунті.
Що посіяти в теплиці: 6 культур для раннього врожаю
- Редиска
Ранньостиглі сорти дають урожай за 20-25 днів. Потребує пухкого ґрунту та регулярного поливу.
- Шпинат
Добре росте при +10…+15 °C. Невибагливий і швидко дає соковите листя вже через 4-5 тижнів.
- Салат
Підходять листові та качанні сорти. Вимагає помірного поливу та достатнього місця для росту.
- Петрушка
Насіння краще замочити перед посівом. Починає давати зелень через 5-6 тижнів.
- Цибуля на зелень
Підходить насіння або сіянці. Дає зелене перо за 2-3 тижні навіть при слабкому освітленні.
- Крес-салат
Надзвичайно швидкий — урожай через 10-15 днів. Росте у ґрунті або навіть у воді.
Переваги січневого посіву
- Ранній урожай навесні.
- Ефективне використання теплиці взимку.
- Економія часу перед початком активного сезону.
- Корисна вітамінна зелень у період нестачі свіжих продуктів.
Ми вже писали про те, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.
Раніше повідомлялося про те, як швидко зробити стильний різдвяний декор з паперу своїми руками.
Також ми пояснювали те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.
Читайте Новини.LIVE!