Що посіяти в теплиці в січні - ранні культури, зимовий посів і вибір рослин для швидкого врожаю

У січні теплиця здатна дати старт новому сезону, адже є культури, які добре ростуть навіть у холодний період. Редиска, шпинат, салати та зелень швидко сходять і забезпечують ранній урожай навесні.

Чому варто сіяти в теплиці вже у січні

Січень — чудовий час для зимового посіву, адже холодостійкі культури добре ростуть у прохолоді та короткому світловому дні. Це дає змогу отримати першу зелень та овочі значно раніше, ніж у відкритому ґрунті.

Що посіяти в теплиці: 6 культур для раннього врожаю

Редиска

Ранньостиглі сорти дають урожай за 20-25 днів. Потребує пухкого ґрунту та регулярного поливу.

Шпинат

Добре росте при +10…+15 °C. Невибагливий і швидко дає соковите листя вже через 4-5 тижнів.

Салат

Підходять листові та качанні сорти. Вимагає помірного поливу та достатнього місця для росту.

Петрушка

Насіння краще замочити перед посівом. Починає давати зелень через 5-6 тижнів.

Цибуля на зелень

Підходить насіння або сіянці. Дає зелене перо за 2-3 тижні навіть при слабкому освітленні.

Крес-салат

Надзвичайно швидкий — урожай через 10-15 днів. Росте у ґрунті або навіть у воді.

Переваги січневого посіву

Ранній урожай навесні.

Ефективне використання теплиці взимку.

Економія часу перед початком активного сезону.

Корисна вітамінна зелень у період нестачі свіжих продуктів.

