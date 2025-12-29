Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що сіяти в теплиці взимку — найкращі рослини для січня

Що сіяти в теплиці взимку — найкращі рослини для січня

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 09:59
Що посіяти в теплиці в січні - ранні культури, зимовий посів і вибір рослин для швидкого врожаю
Теплиця у снігу. Фото: iStockphoto

У січні теплиця здатна дати старт новому сезону, адже є культури, які добре ростуть навіть у холодний період. Редиска, шпинат, салати та зелень швидко сходять і забезпечують ранній урожай навесні.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще висівати в теплиці на початку року.

Реклама
Читайте також:

Чому варто сіяти в теплиці вже у січні

Січень — чудовий час для зимового посіву, адже холодостійкі культури добре ростуть у прохолоді та короткому світловому дні. Це дає змогу отримати першу зелень та овочі значно раніше, ніж у відкритому ґрунті.

Що посіяти в теплиці: 6 культур для раннього врожаю

  • Редиска
    Ранньостиглі сорти дають урожай за 20-25 днів. Потребує пухкого ґрунту та регулярного поливу.
  • Шпинат
    Добре росте при +10…+15 °C. Невибагливий і швидко дає соковите листя вже через 4-5 тижнів.
  • Салат
    Підходять листові та качанні сорти. Вимагає помірного поливу та достатнього місця для росту.
  • Петрушка
    Насіння краще замочити перед посівом. Починає давати зелень через 5-6 тижнів.
  • Цибуля на зелень
    Підходить насіння або сіянці. Дає зелене перо за 2-3 тижні навіть при слабкому освітленні.
  • Крес-салат
    Надзвичайно швидкий — урожай через 10-15 днів. Росте у ґрунті або навіть у воді.

Переваги січневого посіву

  • Ранній урожай навесні.
  • Ефективне використання теплиці взимку.
  • Економія часу перед початком активного сезону.
  • Корисна вітамінна зелень у період нестачі свіжих продуктів.

Ми вже писали про те, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.

Раніше повідомлялося про те, як швидко зробити стильний різдвяний декор з паперу своїми руками.

Також ми пояснювали те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

врожай рослини посів січень теплиця
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації