Как правильно хранить яблоки зимой, чтобы они долежали до весны: пять правил

Хранение урожая яблок на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон сбора яблок подходит к концу. Поэтому стоит подумать, как и где хранить урожай. Правильная температура, влажность и даже соседство помогут фруктам долежать почти до весны.

Новости.LIVE собрал простые и действенные советы специалистов о том, как сохранить яблоки сочными и хрустящими почти до самой весны.

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Простые правила хранения урожая яблок на зиму

Переберите яблоки

Ранние сорта яблок, которые мы собираем летом, для длительного хранения не подходят. А вот поздние осенние и зимние сорта при правильных условиях могут спокойно храниться весь холодный сезон. У них более плотная мякоть и кожура, и они медленнее теряют качество.

Перед укладкой на зиму внимательно переберите урожай. Для хранения оставляйте только твёрдые яблоки без трещин, вмятин, червоточин и подгнивших участков.

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Даже один испорченный плод в ящике может стать источником гнили для соседних. Поэтому яблоки нужно перебирать не только осенью, но и в течение всей зимы.

Не мойте плоды

Желание помыть урожай перед тем, как занести его в погреб или холодильник, может сыграть против вас. Ведь на поверхности яблок есть естественный защитный слой, который помогает плодам дольше оставаться свежими.

Не стоит также протирать их уксусом, маслом, воском или другими домашними смесями. Лишняя влага и повреждения кожицы повышают риск появления плесени и гнили.

Обеспечьте прохладу и высокую влажность

Один из главных секретов длительного хранения яблок заключается в температуре. Этому фрукту требуется от 0 до +4 °C.

Влажность воздуха желательно поддерживать на уровне около 90–95%. Если в помещении слишком сухо, яблоки постепенно теряют воду, сморщиваются и становятся менее сочными.

Урожай можно хранить в прохладном погребе, подвале или холодильнике. А вот балкон подходит только в том случае, если там нет резких перепадов температуры и сильных морозов.

Правильно уложите яблоки

Не насыпайте плоды большими кучами. Лучше укладывать их в чистые деревянные или картонные ящики небольшими слоями, чтобы нижние яблоки не повреждались под весом верхних.

Самые ценные плоды можно отдельно завернуть в бумагу. Так они будут меньше соприкасаться друг с другом, а возможная порча будет распространяться медленнее.

Не кладите яблоки рядом с овощами

Плоды выделяют этилен, который ускоряет созревание и старение некоторых продуктов. Поэтому ящики с яблоками лучше держать отдельно от картофеля, моркови, капусты и других запасов.

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