Як правильно зберігати яблука взимку, щоб вони долежали до весни: п'ять правил

Зберігання врожаю яблук на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Сезон збору яблук добігає кінця. Тож варто подумати, як та де зберігати врожай. Правильна температура, вологість і навіть сусідство допоможуть фруктам долежати майже до весни.

Новини.LIVE зібрав прості та дієві поради фахівців, як зберегти яблука соковитими та хрусткими майже до самої весни.

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Прості правила зберігання врожаю яблук на зиму

Переберіть яблука

Ранні сорти яблук, які ми збираємо влітку, для тривалого зберігання не підходять. А от пізні осінні та зимові сорти за правильних умов можуть спокійно зберігатися увесь холодний сезон. Вони мають щільнішу м'якоть і шкірку та повільніше втрачають якість.

Перед закладанням на зиму уважно переберіть урожай. Для зберігання залишайте лише тверді яблука без тріщин, вм'ятин, червоточин і підгнилих ділянок.

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Навіть один зіпсований плід у ящику може стати джерелом гнилі для сусідніх. Тому яблука потрібно переглядати не тільки восени, а й протягом усієї зими.

Не мийте плоди

Бажання вимити врожай перед тим, як занести його в погріб чи холодильник, може зіграти проти вас. Адже на поверхні яблук є природний захисний шар, який допомагає плодам довше залишатися свіжими.

Не варто також протирати їх оцтом, олією, воском чи іншими домашніми сумішами. Зайва волога та пошкодження шкірки підвищують ризик появи цвілі й гнилі.

Забезпечте прохолоду та високу вологість

Один із головних секретів довгого зберігання яблук полягає в температурі. Цьому фрукту потрібно від 0 до +4°C.

Вологість повітря бажано підтримувати на рівні близько 90–95%. Якщо у приміщенні надто сухо, яблука поступово втрачають воду, зморщуються і стають менш соковитими.

Урожай можна тримати в прохолодному погребі, підвалі або холодильнику. А ось балкон підходить лише тоді, коли там немає різких перепадів температури та сильних морозів.

Правильно складіть яблука

Не насипайте плоди великими купами. Краще укладати їх у чисті дерев'яні або картонні ящики невеликими шарами, щоб нижні яблука не пошкоджувалися під вагою верхніх.

Найцінніші плоди можна окремо загорнути в папір. Так вони менше контактуватимуть одне з одним, а можливе псування поширюватиметься повільніше.

Не ставте яблука поруч із овочами

Плоди виділяють етилен, який прискорює дозрівання та старіння деяких продуктів. Тому ящики з яблуками краще тримати окремо від картоплі, моркви, капусти та інших запасів.

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