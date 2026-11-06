Огородник сеет озимую культуру осенью. Фото: shutterstock.com

Для многих регионов Украины ноябрь — благоприятное время для посадки и посева озимых культур. Если вы уже посадили озимый чеснок, стоит подумать, что будет расти рядом с ним на грядках. Некоторые овощи и зелень станут отличными соседями.

Новини.LIVE рассказывают, что стоит посеять рядом с чесноком в ноябре 2026 года и каких ошибок лучше избегать.

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Что лучше всего посеять рядом с озимым чесноком

Чеснок любит солнце, рыхлую почву и не терпит тесноты. Поэтому для совместных посадок лучше всего выбирать культуры, которые не будут создавать сильного затенения и чрезмерной конкуренции за питательные вещества.

Лучшие соседи для озимого чеснока:

Морковь

Главное — оставить достаточно места для развития корнеплодов и головок чеснока. Морковь под зиму высевают сухими семенами, когда почва остынет примерно до +2–+4 °C и длительное потепление уже маловероятно.

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Шпинат

Эта холодостойкая зелень быстро развивается весной и дает урожай раньше, чем чеснок начинает активно формировать крупные луковицы. Шпинат можно посеять под зиму, чтобы семена проросли после потепления. Его преимущество — короткий период выращивания. Молодую зелень вы соберете, а чеснок продолжит расти на своем месте.

Свекла

Также может расти рядом с чесноком. Однако для подзимнего посева нужно выбирать холодостойкие сорта, устойчивые к стрелкованию.

Как правильно разместить растения между рядами чеснока

Чтобы совместная посадка была удачной, придерживайтесь нескольких простых правил:

Оставляйте между рядами чеснока примерно 30–40 см, если планируете дополнительные посевы. В широком междурядье сделайте одну неглубокую борозду для моркови или шпината, оставив около 15 см до чеснока. Семена высевайте на глубину, рекомендованную для конкретной культуры. Не загущайте посадки. Весной лишние всходы нужно проредить. Собирайте зелень вовремя, чтобы она не мешала развитию чеснока. Если чеснок уже посажен плотно, лучше посеять другие культуры вдоль края грядки.

Что не стоит сажать рядом с чесноком

Прежде всего, нежелательно размещать рядом крупные посадки лука, порея и шалота. У них с чесноком есть общие вредители и возбудители болезней. Горох и фасоль также лучше выращивать отдельно.

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