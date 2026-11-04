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Главная Дом и огород Пять культур, которые можно посеять на огороде в ноябре 2026

Пять культур, которые можно посеять на огороде в ноябре 2026

Ua ru
4 ноября 2026 07:42
Что посеять на огороде в ноябре 2026: пять полезных и зимостойких культур Коллаж: Новини.LIVE
Посев озимых культур осенью. Коллаж: Новини.LIVE

В ноябре опытные огородники заботятся о будущем урожае овощей и зелени, проводя подзимний посев. Это позволяет сэкономить время в разгар весенних работ. Однако культур, способных пережить морозы, не так уж и много.

Новини.LIVE рассказывают, какие овощи и зелень можно посеять в ноябре 2026 года и как не допустить ошибок.

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Что можно посеять на огороде в ноябре 2026

Для подзимнего посева подходят культуры, семена которых способны пережить холода и прорасти с наступлением весеннего тепла. Лучше всего обратить внимание на пять растений:

  • Морковь

Посеянная под зиму морковь дает урожай на несколько недель раньше весенней. Выбирайте раннеспелые сорта, устойчивые к стрелкованию. Семена высевайте сухими в заранее подготовленные бороздки глубиной около 2 см. Такие корнеплоды лучше использовать свежими, а не оставлять для длительного хранения.

  • Столовая свекла

Эта культура также подходит для осеннего посева, но требует более тщательного выбора сорта. Ищите семена с пометкой о пригодности для подзимнего выращивания и устойчивости к стрелкованию. Бороздки делайте глубиной 3–4 см. Весной молодые растения при необходимости прорежьте.

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  • Петрушка

Если хотите раньше получить ароматную зелень, посейте листовую петрушку. Весной она обычно прорастает медленно, а подзимний посев позволяет семенам воспользоваться влагой от талого снега. Заделывайте семена примерно на 1–2 см.

  • Укроп

Одна из самых удобных культур для подзимнего посева. Семена укропа хорошо переносят зимовку в земле, а весной всходят, как только установятся благоприятные условия. Высевайте их на глубину около 2 см. Главное, чтобы зелень не проросла во время осеннего потепления.

  • Щавель

Это многолетнее растение стоит посеять хотя бы ради раннего зеленого борща. Щавель хорошо переносит холод, а после укоренения может расти на одном месте несколько лет. Для него выберите участок с плодородной почвой, где весной не будет застаиваться вода. Семена заделывайте примерно на 1 см.

Когда правильно сеять овощи и зелень под зиму

Самая большая ошибка огородников — спешить с посевом. Если семена прорастут в ноябре, молодые всходы могут погибнуть зимой.

Поэтому ориентируйтесь на погоду. Лучший момент наступает после устойчивого похолодания, когда температура воздуха держится около нуля, земля остыла, а длительного потепления уже не прогнозируют.

Чтобы подзимний посев был успешным, придерживайтесь простых правил:

  1. Подготовьте грядки и борозды до промерзания земли.
  2. Используйте только сухие семена, не замачивайте их.
  3. Высевайте примерно на 20–30 % больше семян, чем весной, ведь часть из них может не взойти.
  4. Засыпьте борозды заранее заготовленной сухой рыхлой почвой.
  5. Не поливайте посевы, а при необходимости укройте грядки мульчей.

Делимся другими полезными советами для огорода

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полезные советы посев овощей выращивание зелени
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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