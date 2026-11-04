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Головна Дім та город П'ять культур, які можна посіяти на городі у листопаді 2026

П'ять культур, які можна посіяти на городі у листопаді 2026

Ua ru
4 листопада 2026 07:42
Що посіяти на городі в листопаді 2026: п'ять корисних та зимостійких культур Колаж: Новини.LIVE
Посів озимих культур восени. Колаж: Новини.LIVE

У листопаді досвідчені городники дбають про майбутній врожай овочів та зелені, проводячи підзимовий посів. Це дозволяє заощадити час у розпал весняних робіт. Але культур здатних пережити морози не так вже й багато. 

Новини.LIVE розповідає, які овочі та зелень можна посіяти у листопаді 2026 та як не припуститися помилок.

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Що можна посіяти на городі в листопаді 2026

Для підзимового посіву підходять культури, насіння яких здатне пережити холоди й прорости з настанням весняного тепла. Найкраще звернути увагу на п'ять рослин:

  • Морква

Посіяна під зиму морква дає врожай на кілька тижнів раніше за весняну. Обирайте ранньостиглі сорти, стійкі до стрілкування. Насіння висівайте сухим у заздалегідь підготовлені борозенки завглибшки близько 2 см. Такі коренеплоди краще використовувати свіжими, а не залишати для тривалого зберігання.

  • Столовий буряк

Ця культура також підходить для осіннього посіву, але потребує уважнішого вибору сорту. Шукайте насіння з позначкою про придатність для підзимового вирощування та стійкість до стрілкування. Борозенки робіть завглибшки 3–4 см. Навесні молоді рослини за потреби прорідіть.

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  • Петрушка

Якщо хочете раніше отримати ароматну зелень, посійте листову петрушку. Навесні вона зазвичай проростає повільно, а підзимовий посів дозволяє насінню скористатися вологою від талого снігу. Загортайте його приблизно на 1–2 см.

  • Кріп

Одна з найзручніших культур для підзимового посіву. Насіння кропу добре переносить зимівлю в землі, а навесні сходить, щойно встановляться сприятливі умови. Висівайте його на глибину близько 2 см. Головне, щоб зелень не проросла під час осіннього потепління.

  • Щавель

Цю багаторічну рослину варто посіяти хоча б заради раннього зеленого борщу. Щавель добре переносить холод, а після вкорінення може рости на одному місці кілька років. Для нього виберіть ділянку з родючим ґрунтом, де навесні не застоюватиметься вода. Насіння загортайте приблизно на 1 см.

Коли правильно сіяти овочі та зелень під зиму

Найбільша помилка городників — поспішати з посівом. Якщо насіння проросте в листопаді, молоді сходи можуть загинути взимку.

Тому орієнтуйтеся на погоду. Найкращий момент настає після стійкого похолодання, коли температура повітря тримається близько нуля, земля охолола, а тривалого потепління вже не прогнозують.

Щоб підзимовий посів був успішним, дотримуйтеся простих правил:

  1. Підготуйте грядки та борозенки до промерзання землі.
  2. Використовуйте лише сухе насіння, не замочуйте його.
  3. Висівайте приблизно на 20–30% більше насіння, ніж навесні, адже частина може не зійти.
  4. Засипайте борозенки заздалегідь заготовленим сухим пухким ґрунтом.
  5. Не поливайте посіви, а за потреби прикрийте грядки мульчею.

Ділимося іншими корисними порадами для городу

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корисні поради посів овочів вирощування зелені
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков

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