Городник сіє озиму культуру восени. Фото: shutterstock.com

Для багатьох регіонів України листопад — сприятливий час для посадок та посівів озимих культур. Якщо ви вже посадили озимий часник, варто подумати, що буде рости поруч з ним на грядках. Деякі овочі та зелень стануть чудовими сусідами.

Новини.LIVE розповідає, що варто посіяти біля часнику в листопаді 2026 року та яких помилок краще уникати.

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Що найкраще посіяти біля озимого часнику

Часник любить сонце, пухкий ґрунт і не терпить тісноти. Тому для спільних посадок найкраще обирати культури, які не створюватимуть сильного затінення та надмірної конкуренції за поживні речовини.

Найкращі сусіди для озимого часнику:

Морква

Головне — залишити достатньо простору для розвитку коренеплодів і головок часнику. Моркву під зиму висівають сухим насінням, коли ґрунт охолоне приблизно від +2 до +4°C і тривале потепління вже малоймовірне.

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Шпинат

Ця холодостійка зелень швидко розвивається навесні та дає врожай раніше, ніж часник починає активно формувати великі цибулини. Шпинат можна посіяти під зиму, щоб насіння проросло після потепління. Його перевага — короткий період вирощування. Молоде листя ви зберете, а часник продовжить рости на своєму місці.

Буряк

Також може рости поруч із часником. Однак для підзимового посіву потрібно обирати холодостійкі сорти, стійкі до стрілкування.

Як правильно розмістити рослини між рядами часнику

Щоб спільна посадка була вдалою, дотримуйтеся кількох простих правил:

Залишайте між рядами часнику приблизно 30–40 см, якщо плануєте додаткові посіви. У широкому міжрядді зробіть одну неглибоку борозенку для моркви або шпинату, залишивши близько 15 см до часнику. Насіння висівайте на глибину, рекомендовану для конкретної культури. Не загущуйте посадки. Навесні зайві сходи потрібно прорідити. Збирайте зелень вчасно, щоб вона не заважала розвитку часнику. Якщо часник уже посаджений щільно, краще посіяти інші культури вздовж краю грядки.

Що не варто садити поруч із часником

Насамперед небажано розміщувати поруч великі посадки цибулі, порею та шалоту. Вони мають із часником спільних шкідників і збудників хвороб. Горох і квасолю також краще вирощувати окремо.

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