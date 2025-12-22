Видео
Україна
Видео

Главная Дом и огород Что посадить для яркой зимы в саду — топ кустов

Что посадить для яркой зимы в саду — топ кустов

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 07:32
Какие кусты надо сажать зимой - эти растения сделают зимний сад ярким
Калина под снегом. Фото: Pixabay

Даже зимой сад может выглядеть ярко и ухоженно, если высадить декоративные кустарники с ягодами, сохраняющими краски до весны. Они украшают участок и служат кормом для птиц.

Новини.LIVE рассказывает, какие пять кустов лучше всего подходят для зимнего сада.

Читайте также:

Почему стоит выбрать зимние декоративные кустарники

Такие растения сохраняют яркие ягоды и выдерживают низкие температуры. Они добавляют цвета, структуры и создают естественный акцент в саду, когда большинство культур находится в состоянии покоя.

Кустарники для зимнего сада

  • Калина — символ Украины и один из лучших вариантов для зимы. Растет во влажной почве, радует красными гроздьями и привлекает птиц.
  • Падуб — имеет глянцевые листья и красные ягоды, которые держатся всю зиму. Часто используется в рождественском декоре.
  • Кизильник — неприхотлив, подходит для солнца и тени, формирует раскидистые кусты с насыщенными ягодами.
  • Барбарис — декоративные ягоды со "вкусом детства", прекрасно смотрятся на снегу и сохраняют цвет.
  • Боярышник — обильно покрывается красными или оранжевыми ягодами до весны, формирует пышные ветви и добавляет саду объема.

Как правильно подобрать растения

Выбирайте кусты, устойчивые к морозам и разным типам почв. Учитывайте высоту, форму кроны и интенсивность окраски ягод. Такие растения хорошо сочетаются между собой и могут стать центральным элементом зимнего ландшафта.

Преимущества зимнего сада из декоративных кустарников

Кусты сохраняют декоративность даже в холодные месяцы, поддерживают местную фауну и не требуют сложного ухода. Они создают атмосферу уюта, оживляют участок и делают зимний период более эстетичным.

Мы уже писали о том, как безопасно очищать деревья и кусты ото льда зимой.

Ранее объясняли то, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Подробнее рассказывали о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

зима советы огород сад кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
