Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що посадити для яскравої зими в саду — топ кущів

Що посадити для яскравої зими в саду — топ кущів

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:32
Які кущі треба садити взимку - ці рослини зроблять зимовий сад яскравим
Калина під снігом. Фото: Pixabay

Навіть взимку сад може виглядати яскраво й доглянуто, якщо висадити декоративні кущі з ягодами, що зберігають барви до весни. Вони прикрашають ділянку й слугують кормом для птахів.

Новини.LIVE розповідає, які п’ять кущів найкраще підходять для зимового саду.

Реклама
Читайте також:

Чому варто обрати зимові декоративні кущі

Такі рослини зберігають яскраві ягоди та витримують низькі температури. Вони додають кольору, структури та створюють природний акцент у саду, коли більшість культур перебуває в стані спокою.

Кущі для зимового саду

  • Калина — символ України та один із найкращих варіантів для зими. Росте у вологому ґрунті, тішить червоними гронами та приваблює птахів.
  • Падуб — має глянцеве листя і червоні ягоди, що тримаються всю зиму. Часто використовується у різдвяному декорі.
  • Кизильник — невибагливий, підходить для сонця й тіні, формує розлогі кущі з насиченими ягодами.
  • Барбарис — декоративні ягоди з "смаком дитинства", чудово виглядають на снігу та зберігають колір.
  • Глодівець — рясно вкривається червоними чи помаранчевими ягодами до весни, формує пишні гілки й додає саду об’єму.

Як правильно підібрати рослини

Вибирайте кущі, стійкі до морозів та різних типів ґрунтів. Враховуйте висоту, форму крони та інтенсивність забарвлення ягід. Такі рослини добре поєднуються між собою та можуть стати центральним елементом зимового ландшафту.

Переваги зимового саду з декоративних кущів

Кущі зберігають декоративність навіть у холодні місяці, підтримують місцеву фауну й не потребують складного догляду. Вони створюють атмосферу затишку, оживляють ділянку та роблять зимовий період більш естетичним.

Ми вже писали про те, як безпечно очищати дерева та кущі від льоду взимку.

Раніше пояснювали те, як правильно обмотувати дерева та чим можна замінити бинт.

Детальніше розповідали про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

зима поради город сад кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації