Які кущі треба садити взимку - ці рослини зроблять зимовий сад яскравим

Калина під снігом. Фото: Pixabay

Навіть взимку сад може виглядати яскраво й доглянуто, якщо висадити декоративні кущі з ягодами, що зберігають барви до весни. Вони прикрашають ділянку й слугують кормом для птахів.

Новини.LIVE розповідає, які п’ять кущів найкраще підходять для зимового саду.

Реклама

Читайте також:

Чому варто обрати зимові декоративні кущі

Такі рослини зберігають яскраві ягоди та витримують низькі температури. Вони додають кольору, структури та створюють природний акцент у саду, коли більшість культур перебуває в стані спокою.

Кущі для зимового саду

Калина — символ України та один із найкращих варіантів для зими. Росте у вологому ґрунті, тішить червоними гронами та приваблює птахів.

Падуб — має глянцеве листя і червоні ягоди, що тримаються всю зиму. Часто використовується у різдвяному декорі.

Кизильник — невибагливий, підходить для сонця й тіні, формує розлогі кущі з насиченими ягодами.

Барбарис — декоративні ягоди з "смаком дитинства", чудово виглядають на снігу та зберігають колір.

Глодівець — рясно вкривається червоними чи помаранчевими ягодами до весни, формує пишні гілки й додає саду об’єму.

Як правильно підібрати рослини

Вибирайте кущі, стійкі до морозів та різних типів ґрунтів. Враховуйте висоту, форму крони та інтенсивність забарвлення ягід. Такі рослини добре поєднуються між собою та можуть стати центральним елементом зимового ландшафту.

Переваги зимового саду з декоративних кущів

Кущі зберігають декоративність навіть у холодні місяці, підтримують місцеву фауну й не потребують складного догляду. Вони створюють атмосферу затишку, оживляють ділянку та роблять зимовий період більш естетичним.

Ми вже писали про те, як безпечно очищати дерева та кущі від льоду взимку.

Раніше пояснювали те, як правильно обмотувати дерева та чим можна замінити бинт.

Детальніше розповідали про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.