Соленые огурцы, плесень в консервах. Коллаж: Новини.LIVE

Домашние соленые огурцы — вкусная закуска и ингредиент для многих блюд. Однако нередко открытая консервация покрывается плесенью уже через несколько дней. Чтобы снизить риск появления плесени, наши бабушки использовали обычную сухую горчицу.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать этот старинный способ и что еще стоит знать, чтобы заготовка долго хранилась и была безопасной

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Как сухая горчица помогает сохранить соленые огурцы

Горчицу издавна добавляли в домашние соленья. Секрет кроется в природных соединениях, содержащихся в этом продукте. Одно из них обладает противогрибковыми свойствами и способно подавлять развитие некоторых микроорганизмов.

Как правильно добавлять горчицу в банку с огурцами

Для этого старинного способа используют обычный сухой горчичный порошок без примесей. Если вы уже открыли банку и огурцы не имеют признаков порчи, можно воспользоваться таким народным методом:

Убедитесь, что рассол полностью покрывает овощи. Насыпьте на поверхность примерно одну чайную ложку сухой горчицы на литровую банку. Плотно закройте крышку и поставьте огурцы в холодильник.

Есть и другой вариант. Горчичный порошок заворачивают в небольшой мешочек из чистой пищевой марли и кладут так, чтобы он соприкасался с рассолом. Благодаря этому жидкость не мутнеет от порошка.

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Важно: горчица не заменяет правильное хранение солений.

Что делать, если плесень уже появилась

Здесь есть важный нюанс. Тонкая белая пленка на рассоле иногда образуется из-за деятельности дрожжей, однако ее легко спутать с плесенью. Если на открытых огурцах появились пушистые пятна, неприятный запах или овощи стали скользкими, употреблять их нельзя.

Чтобы соленые огурцы дольше оставались пригодными к употреблению, держите открытую банку в холодильнике, доставайте овощи только чистой вилкой и следите, чтобы они всегда были погружены в рассол.

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