Солоні огірки, цвіль у консервації. Колаж: Новини.LIVE

Домашні солоні огірки — смачна закуска та інгредієнт для багатьох страв. Однак не рідко відкрита консервація вкривається пліснявою вже за кілька днів. Щоб зменшити ризик появи плісняви, наші бабусі використовували звичайну суху гірчицю.

Новини.LIVE розповідає, як використовувати цей старий спосіб та що ще варто знати, щоб заготовка довго зберігалася та була безпечною

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Як суха гірчиця допомагає зберегти солоні огірки

Гірчицю здавна додавали до домашніх солінь. Секрет криється у природних сполуках, які містяться в цьому продукті. Одна з них має протигрибкові властивості та здатна пригнічувати розвиток деяких мікроорганізмів.

Як правильно додавати гірчицю в банку з огірками

Для цього старого способу використовують звичайний сухий гірчичний порошок без домішок. Якщо ви вже відкрили банку й огірки не мають ознак псування, можна скористатися таким народним методом:

Переконайтеся, що розсіл повністю покриває овочі. Насипте на поверхню приблизно одну чайну ложку сухої гірчиці на літрову банку. Щільно закрийте кришку та поставте огірки в холодильник.

Є й інший варіант. Гірчичний порошок загортають у невеличкий мішечок із чистої харчової марлі та кладуть так, щоб він контактував із розсолом. Завдяки цьому рідина не стає каламутною від порошку.

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Важливо: гірчиця не замінює правильного зберігання солінь.

Що робити, якщо пліснява вже з'явилася

Тут є важливий нюанс. Тонка біла плівка на розсолі іноді утворюється через діяльність дріжджів, проте її легко сплутати з пліснявою. Якщо на відкритих огірках з'явилися пухнасті плями, неприємний запах або овочі стали слизькими, вживати їх не можна.

Щоб солоні огірки довше залишалися придатними до вживання, тримайте відкриту банку в холодильнику, діставайте овочі лише чистою виделкою та стежте, щоб вони завжди були занурені в розсіл.

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