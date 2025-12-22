Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что мешает орхидее зимой — как создать комфортные условия

Что мешает орхидее зимой — как создать комфортные условия

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:00
Как ухаживать за орхидеей зимой - свет, температура, влажность и советы экспертов
Орхидеи на окне. Фото: iStockphoto

Зимой орхидеи страдают от недостатка света, сухого воздуха и перепадов температур, что может привести к увяданию и опадению бутонов. Правильное место и стабильные условия помогут сохранить растение.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей зимой, чтобы она оставалась здоровой и декоративной.

Реклама
Читайте также:

Почему орхидея страдает зимой

Короткий день, сухой воздух и температурные колебания — главные причины, по которым растение увядает, желтеет или сбрасывает бутоны. Орхидея — тропическая культура, поэтому зимой нуждается в особенно стабильных условиях.

Где поставить орхидею зимой

Эксперты советуют переместить растение в самую светлую комнату. Лучше всего работают восточные и южные окна — там достаточно естественного освещения.

Важно учесть:

  • держать вазон в ярком непрямом свете;
  • защищать от прямых солнечных лучей (риск ожогов);
  • не ставить возле входной двери и холодных окон — там сквозняки.

Температура и влажность, которые нужны зимой

Орхидеям комфортно при умеренном тепле и повышенной влажности. Зимой воздух в квартирах пересушен, поэтому стоит помочь растению сохранить естественный баланс.

Советы экспертов:

  • поддерживайте температуру 18-24°C;
  • используйте увлажнитель воздуха или ставьте вазон дальше от батарей;
  • опрыскивайте воздух вокруг растения, но не цветка.

Признаки проблем, на которые следует обратить внимание

Если стебель желтеет, бутоны опадают, а листья увядают — растение сигнализирует о неправильных условиях. Самые частые причины — холодные сквозняки, дефицит света или перегрев возле радиатора.

Мы уже писали о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

Ранее сообщалось о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

Также мы объясняли то, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

растения советы орхидея домашние цветы уход
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации