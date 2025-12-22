Как ухаживать за орхидеей зимой - свет, температура, влажность и советы экспертов

Орхидеи на окне. Фото: iStockphoto

Зимой орхидеи страдают от недостатка света, сухого воздуха и перепадов температур, что может привести к увяданию и опадению бутонов. Правильное место и стабильные условия помогут сохранить растение.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей зимой, чтобы она оставалась здоровой и декоративной.

Почему орхидея страдает зимой

Короткий день, сухой воздух и температурные колебания — главные причины, по которым растение увядает, желтеет или сбрасывает бутоны. Орхидея — тропическая культура, поэтому зимой нуждается в особенно стабильных условиях.

Где поставить орхидею зимой

Эксперты советуют переместить растение в самую светлую комнату. Лучше всего работают восточные и южные окна — там достаточно естественного освещения.

Важно учесть:

держать вазон в ярком непрямом свете;

защищать от прямых солнечных лучей (риск ожогов);

не ставить возле входной двери и холодных окон — там сквозняки.

Температура и влажность, которые нужны зимой

Орхидеям комфортно при умеренном тепле и повышенной влажности. Зимой воздух в квартирах пересушен, поэтому стоит помочь растению сохранить естественный баланс.

Советы экспертов:

поддерживайте температуру 18-24°C;

используйте увлажнитель воздуха или ставьте вазон дальше от батарей;

опрыскивайте воздух вокруг растения, но не цветка.

Признаки проблем, на которые следует обратить внимание

Если стебель желтеет, бутоны опадают, а листья увядают — растение сигнализирует о неправильных условиях. Самые частые причины — холодные сквозняки, дефицит света или перегрев возле радиатора.

