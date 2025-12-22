Как ухаживать за орхидеей зимой - свет, температура, влажность и советы экспертов

Что мешает орхидее зимой — как создать комфортные условия
Зимой орхидеи страдают от недостатка света, сухого воздуха и перепадов температур, что может привести к увяданию и опадению бутонов. Правильное место и стабильные условия помогут сохранить растение.
Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей зимой, чтобы она оставалась здоровой и декоративной.
Почему орхидея страдает зимой
Короткий день, сухой воздух и температурные колебания — главные причины, по которым растение увядает, желтеет или сбрасывает бутоны. Орхидея — тропическая культура, поэтому зимой нуждается в особенно стабильных условиях.
Где поставить орхидею зимой
Эксперты советуют переместить растение в самую светлую комнату. Лучше всего работают восточные и южные окна — там достаточно естественного освещения.
Важно учесть:
- держать вазон в ярком непрямом свете;
- защищать от прямых солнечных лучей (риск ожогов);
- не ставить возле входной двери и холодных окон — там сквозняки.
Температура и влажность, которые нужны зимой
Орхидеям комфортно при умеренном тепле и повышенной влажности. Зимой воздух в квартирах пересушен, поэтому стоит помочь растению сохранить естественный баланс.
Советы экспертов:
- поддерживайте температуру 18-24°C;
- используйте увлажнитель воздуха или ставьте вазон дальше от батарей;
- опрыскивайте воздух вокруг растения, но не цветка.
Признаки проблем, на которые следует обратить внимание
Если стебель желтеет, бутоны опадают, а листья увядают — растение сигнализирует о неправильных условиях. Самые частые причины — холодные сквозняки, дефицит света или перегрев возле радиатора.
