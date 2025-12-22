Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що заважає орхідеї взимку — як створити комфортні умови

Що заважає орхідеї взимку — як створити комфортні умови

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:00
Як доглядати за орхідеєю взимку - світло, температура, вологість і поради експертів
Орхідеї на вікні. Фото: iStockphoto

Взимку орхідеї потерпають від нестачі світла, сухого повітря та перепадів температур, що може призвести до в’янення й опадання бутонів. Правильне місце та стабільні умови допоможуть зберегти рослину.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю взимку, щоб вона залишалась здоровою та декоративною.

Реклама
Читайте також:

Чому орхідея страждає взимку

Короткий день, сухе повітря та температурні коливання — головні причини, через які рослина в’яне, жовтіє або скидає бутони. Орхідея — тропічна культура, тому взимку потребує особливо стабільних умов.

Де поставити орхідею взимку

Експерти радять перемістити рослину у найсвітлішу кімнату. Найкраще працюють східні та південні вікна — там достатньо природного освітлення.

Важливо врахувати:

  • тримати вазон у яскравому непрямому світлі;
  • захищати від прямих сонячних променів (ризик опіків);
  • не ставити біля вхідних дверей та холодних вікон — там протяги.

Температура й вологість, які потрібні взимку

Орхідеї комфортно при помірному теплі та підвищеній вологості. Узимку повітря в квартирах пересушене, тому варто допомогти рослині зберегти природний баланс.

Поради експертів:

  • підтримуйте температуру 18-24°C;
  • використовуйте зволожувач повітря або ставте вазон далі від батарей;
  • обприскуйте повітря навколо рослини, але не квітки.

Ознаки проблем, на які слід звернути увагу

Якщо стебло жовтіє, бутони опадають, а листя в’яне — рослина сигналізує про неправильні умови. Найчастіші причини — холодні протяги, дефіцит світла або перегрів біля радіатора.

Ми вже писали про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Раніше повідомлялося про те, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Також ми пояснювали те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

рослини поради орхідея домашні квіти догляд
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації