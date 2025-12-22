Як доглядати за орхідеєю взимку - світло, температура, вологість і поради експертів

Орхідеї на вікні. Фото: iStockphoto

Взимку орхідеї потерпають від нестачі світла, сухого повітря та перепадів температур, що може призвести до в’янення й опадання бутонів. Правильне місце та стабільні умови допоможуть зберегти рослину.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю взимку, щоб вона залишалась здоровою та декоративною.

Реклама

Читайте також:

Чому орхідея страждає взимку

Короткий день, сухе повітря та температурні коливання — головні причини, через які рослина в’яне, жовтіє або скидає бутони. Орхідея — тропічна культура, тому взимку потребує особливо стабільних умов.

Де поставити орхідею взимку

Експерти радять перемістити рослину у найсвітлішу кімнату. Найкраще працюють східні та південні вікна — там достатньо природного освітлення.

Важливо врахувати:

тримати вазон у яскравому непрямому світлі;

захищати від прямих сонячних променів (ризик опіків);

не ставити біля вхідних дверей та холодних вікон — там протяги.

Температура й вологість, які потрібні взимку

Орхідеї комфортно при помірному теплі та підвищеній вологості. Узимку повітря в квартирах пересушене, тому варто допомогти рослині зберегти природний баланс.

Поради експертів:

підтримуйте температуру 18-24°C;

використовуйте зволожувач повітря або ставте вазон далі від батарей;

обприскуйте повітря навколо рослини, але не квітки.

Ознаки проблем, на які слід звернути увагу

Якщо стебло жовтіє, бутони опадають, а листя в’яне — рослина сигналізує про неправильні умови. Найчастіші причини — холодні протяги, дефіцит світла або перегрів біля радіатора.

Ми вже писали про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Раніше повідомлялося про те, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Також ми пояснювали те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.