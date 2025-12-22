Як доглядати за орхідеєю взимку - світло, температура, вологість і поради експертів

Що заважає орхідеї взимку — як створити комфортні умови
Взимку орхідеї потерпають від нестачі світла, сухого повітря та перепадів температур, що може призвести до в’янення й опадання бутонів. Правильне місце та стабільні умови допоможуть зберегти рослину.
Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю взимку, щоб вона залишалась здоровою та декоративною.
Чому орхідея страждає взимку
Короткий день, сухе повітря та температурні коливання — головні причини, через які рослина в’яне, жовтіє або скидає бутони. Орхідея — тропічна культура, тому взимку потребує особливо стабільних умов.
Де поставити орхідею взимку
Експерти радять перемістити рослину у найсвітлішу кімнату. Найкраще працюють східні та південні вікна — там достатньо природного освітлення.
Важливо врахувати:
- тримати вазон у яскравому непрямому світлі;
- захищати від прямих сонячних променів (ризик опіків);
- не ставити біля вхідних дверей та холодних вікон — там протяги.
Температура й вологість, які потрібні взимку
Орхідеї комфортно при помірному теплі та підвищеній вологості. Узимку повітря в квартирах пересушене, тому варто допомогти рослині зберегти природний баланс.
Поради експертів:
- підтримуйте температуру 18-24°C;
- використовуйте зволожувач повітря або ставте вазон далі від батарей;
- обприскуйте повітря навколо рослини, але не квітки.
Ознаки проблем, на які слід звернути увагу
Якщо стебло жовтіє, бутони опадають, а листя в’яне — рослина сигналізує про неправильні умови. Найчастіші причини — холодні протяги, дефіцит світла або перегрів біля радіатора.
