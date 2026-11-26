Женщина отрывает бумажное полотенце. Фото: istockphoto.com

Бумажные полотенца на кухне расходуются с невероятной скоростью: чтобы вытереть руки, пролитый кофе, убрать крошки со стола или излишки масла с жареных блюд. Кажется, что стоят они недорого, но если подсчитать расходы за год, сумма получается немалая. В то же время существует многоразовая альтернатива, которая не уступает по удобству и имеет множество преимуществ.

Новини.LIVE рассказывает, чем заменить бумажные полотенца на кухне и сколько денег можно сэкономить.

Реклама

Чем заменить бумажные полотенца на кухне

Удачной альтернативой одноразовым изделиям станут обычные хлопковые полотенца и тканевые салфетки. Натуральный материал хорошо впитывает воду, выдерживает многочисленные циклы стирки и долго сохраняет свои свойства.

Особенно удобными будут небольшие вафельные полотенца. Благодаря рельефной структуре они хорошо впитывают влагу, быстро сохнут и занимают мало места.

При этом вы можете самостоятельно изготовить многоразовые салфетки из старых хлопковых полотенец, футболок или постельного белья. Достаточно нарезать ткань на небольшие прямоугольники и обработать края, чтобы они не осыпались.

Читайте также:

Как правильно использовать многоразовые полотенца на кухне

Чтобы новая привычка прижилась, поставьте возле раковины небольшую корзинку с чистыми салфетками. Так вам будет удобно брать их во время приготовления еды или уборки. Также поставьте корзину, куда можно бросать грязные салфетки. Однако прежде чем складывать туда влажную ткань, обязательно просушите ее.

Еще удобнее распределить кухонный текстиль по назначению. Например, выбрать полотенца разных цветов для вытирания рук, посуды, очистки столешницы и других поверхностей.

Как стирать кухонные полотенца, чтобы они долго служили

Из-за постоянного контакта с влагой и остатками пищи кухонный текстиль может стать благоприятной средой для размножения бактерий. Поэтому важно соблюдать несколько правил ухода:

После использования расправляйте и просушивайте полотенца. Меняйте салфетки ежедневно, если активно ими пользуетесь, а в случае сильного загрязнения — сразу. Стирайте кухонный текстиль отдельно от одежды и постельного белья. Выбирайте температуру стирки не ниже 60 °C. Не используйте кондиционер для белья, ведь он может ухудшить способность ткани впитывать влагу. После стирки полностью высушивайте полотенца, прежде чем складывать их в ящик.

Когда лучше не обходиться без бумажных полотенец

Полностью отказываться от одноразовых изделий не обязательно. Их стоит оставить для удаления остатков жира со сковородок, уборки сильных загрязнений.

Сколько можно сэкономить на бумажных полотенцах

В украинских супермаркетах средняя цена за один рулон обычных двухслойных бумажных полотенец составляет около 37 грн. Если ваша семья использует:

один рулон в неделю — 1 924 грн/год;

два рулона в неделю — 3850 грн/год;

три рулона в неделю — 5700 грн/год.

Если же перейти на многоразовые тканевые салфетки и покупать только один рулон бумажных полотенец в месяц, годовые расходы на них сократятся до 500 грн.

Конечно, стирка тканевых салфеток также требует затрат на воду, электроэнергию и моющие средства. Однако если использовать имеющийся дома текстиль и стирать его вместе с другими кухонными полотенцами, можно заметно сократить расходы.

Делимся другими полезными советами для дома

Как хранить продукты во время отключений света, чтобы не навредить здоровью.

Где положить лавровый лист в холодильнике, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Как вымыть много посуды одним литром воды.

Как быстро убрать дом к Рождеству 2026 без лишних хлопот.