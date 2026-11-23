Лавровый лист от запаха в холодильнике. Коллаж: Новини.LIVE

Неприятный запах в холодильнике — распространенная проблема. Причем избавиться от него бывает сложно даже после уборки. Однако освежить воздух может обычная специя, которая найдется почти на каждой кухне. Речь идет о лавровом листе. Важно знать, куда именно его положить.

Новини.LIVE со ссылкой на Maison & Travaux рассказывает, как правильно использовать этот домашний лайфхак.

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Почему лавровый лист кладут в холодильник

Секрет кроется в эфирных маслах, которые содержит эта ароматная пряность. В частности, в лавровом листе есть цинеол и эвгенол, придающие ему характерный пряный запах. Постепенно выделяя аромат, листья могут приглушать неприятные запахи продуктов и создавать ощущение свежести.

Важно: лавр в основном маскирует посторонние запахи, а не устраняет причину их появления.

Также помните, что нужно использовать исключительно пищевой благородный лавр, ведь декоративный олеандр, известный как лавр-роже, ядовит.

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Где хранить лавровые листья, чтобы был эффект

Оказывается, оставлять пряность где попало не стоит. Лучшее место — средняя полка холодильника, чуть ближе к задней стенке. Именно там воздух циркулирует достаточно хорошо, чтобы аромат постепенно распространялся внутри.

Как правильно воспользоваться этой хитростью:

Возьмите четыре-пять сухих лавровых листьев. Слегка помять их пальцами, чтобы усилить выделение аромата. Положите в небольшую открытую мисочку. Поставьте на среднюю полку, подальше от продуктов.

А вот в контейнере для овощей оставлять лавровый лист нежелательно. Из-за повышенной влажности листья могут быстро отсыреть и начать портиться. Заменять пряность свежей порцией рекомендуется примерно раз в 10–15 дней.

Как усилить действие лаврового листа

К лавровому листу можно добавить одну-две чайные ложки пищевой соды. Она помогает нейтрализовать часть запахов, в то время как пряность наполняет пространство легким ароматом. Такую смесь можно оставить на полке примерно на две-три недели, если она остается сухой.

Однако даже это домашнее средство не заменит уборку. Если запах резкий и стойкий, прежде всего проверьте сроки годности продуктов, вымойте полки и уплотнители дверц. И только после этого используйте лавровый лист для поддержания свежести.

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