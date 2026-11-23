Лавровий лист від запаху в холодильнику. Колаж: Новини.LIVE

Неприємний запах у холодильнику поширена проблема. Причому позбутися від нього буває складно навіть після прибирання. Та освіжити повітря здатна звичайна спеція, яка знайдеться майже на кожній кухні. Йдеться про лавровий лист. Важливо знати, куди саме його покласти.

Новини.LIVE з посиланням на Maison & Travaux розповідає, як правильно використовувати цей домашній лайфхак.

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Чому лавровий лист кладуть у холодильник

Секрет криється в ефірних оліях, які містить ця ароматна пряність. Зокрема, у лавровому листі є цинеол та евгенол, що надають йому характерного пряного запаху. Поступово виділяючи аромат, листя може приглушувати неприємні запахи продуктів і створювати відчуття свіжості.

Важливо: лавр переважно маскує сторонні аромати, а не усуває причину їхньої появи.

Також пам'ятайте, що потрібно брати виключно харчовий благородний лавр, адже декоративний олеандр, відомий як лавр-роже, отруйний.

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Куди покласти лаврове листя, щоб був ефект

Виявляється, залишати пряність будь-де не варто. Найкраще місце — середня полиця холодильника, трохи ближче до задньої стінки. Саме там повітря циркулює достатньо добре, щоб аромат поступово поширювався всередині.

Як правильно скористатися хитрістю:

Візьміть чотири-п'ять сухих лаврових листків. Злегка помніть їх пальцями, щоб посилити виділення аромату. Покладіть у невелику відкриту мисочку. Поставте на середню полицю, подалі від продуктів.

А ось у контейнері для овочів залишати лавр небажано. Через підвищену вологість листя може швидко відсиріти та почати псуватися. Замінювати пряність свіжою порцією рекомендують приблизно раз на 10–15 днів.

Як посилити дію лаврового листя

До лаврового листя можна додати одну-дві чайні ложки харчової соди. Вона допомагає нейтралізувати частину запахів, тоді як пряність наповнює простір легким ароматом. Таку суміш можна залишити на полиці приблизно на два-три тижні, якщо вона залишається сухою.

Однак навіть цей домашній засіб не замінить прибирання. Якщо запах різкий і стійкий, насамперед перевірте терміни придатності продуктів, вимийте полиці та ущільнювачі дверцят. І лише після цього використовуйте лавровий лист для підтримання свіжості.

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