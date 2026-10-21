Лавровый лист возле батареи. Коллаж: Новини.LIVE

С началом отопительного сезона воздух в доме нередко становится тягостным, а посторонние запахи задерживаются дольше. Но мало кто знает, что обычная приправа из кухонного шкафчика поможет сделать атмосферу более приятной.

Новини.LIVE со ссылкой на Fakt.pl рассказывают, как работает этот хитрый лайфхак с лавровым листом.

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Что произойдет, если положить лавровый лист возле батареи

Лавровый лист можно использовать как натуральный ароматизатор для дома, ведь эта специя содержит особые эфирные масла. Когда специя нагревается, ароматические вещества испаряются быстрее. Благодаря этому в комнате постепенно появляется легкий травянистый аромат с пряными нотками.

Как правильно использовать лавровый лист возле батареи

Чтобы попробовать этот домашний трюк, вам понадобятся всего два-три сухих листочка и небольшая керамическая мисочка.

Сделайте все за несколько шагов:

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Возьмите два-три сухих лавровых листа. Слегка потрите их пальцами, чтобы усилить выделение аромата. Положите пряность в керамическую или стеклянную мисочку. Поставьте миску рядом с радиатором отопления.

Под воздействием тепла запах постепенно будет распространяться по комнате. Его интенсивность будет зависеть от температуры и свежести пряностей. Когда аромат ослабнет, просто замените листики новыми. Важно не класть сухие листья внутрь электрических обогревателей или непосредственно на очень горячие поверхности.

Где еще можно использовать лавровый лист дома

Полезное свойство этой пряности пригодится и после окончания отопительного сезона. Например, несколько сухих листочков можно положить в небольшой тканевый мешочек и оставить в шкафу, кладовой или гардеробной. Они постепенно будут отдавать свой аромат.

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