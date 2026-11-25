Как хранить продукты во время отключений света: запомните эти правила
Из-за массированных российских обстрелов украинцы живут в условиях постоянных и длительных отключений электричества. В таких условиях особенно остро стоит вопрос хранения продуктов. Ведь без электроэнергии холодильник способен поддерживать безопасную для пищи температуру лишь в течение ограниченного времени. А некоторые продукты могут стать опасными для здоровья. Однако несколько простых правил помогут сохранить запасы еды.
Новини.LIVE собрал полезные советы о том, как правильно хранить продукты во время отключений света и какую еду после длительного отключения электричества лучше выбросить.
Сколько времени холодильник и морозильник сохраняют холод без света
Если не открывать дверцы, продукты могут оставаться безопасными:
- в холодильнике — до 4 часов;
- в полностью заполненной морозильной камере — до 48 часов;
- в полупустой морозильной камере — до 24 часов.
Оптимальная температура в холодильнике +4 °C или ниже, а в морозилке — -18 °C или ниже.
Во время регулярных отключений электроэнергии стоит пользоваться специальным термометром. Ведь за короткий промежуток между отключениями холодильник может не успеть восстановить необходимую температуру.
Как дольше сохранить холод в холодильнике
Заранее заморозьте несколько пластиковых бутылок с водой, оставив в них немного свободного места. Во время длительного отключения переложите их на полки холодильника. Также можно использовать аккумуляторы холода.
Старайтесь соблюдать следующие правила:
- открывайте дверцу только по крайней необходимости;
- размещайте замороженные продукты плотно друг к другу;
- используйте термосумки с аккумуляторами холода;
- готовьте столько еды, сколько сможете съесть за день;
- не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше, чем на два часа.
В холодное время года альтернативой холодильнику могут стать балкон, погреб или подвал. Однако важно контролировать температуру, защищать еду от солнца, животных и загрязнения.
Какие продукты после отключения света лучше выбросить
Особенно быстро портятся:
- мясо;
- рыба;
- молоко;
- кисломолочный творог;
- мягкие сыры;
- колбасные изделия;
- вареные яйца;
- супы;
- готовые салаты.
Если отключение электричества длилось более четырех часов и вы не смогли поддерживать безопасную температуру, от таких продуктов лучше избавиться.
Никогда не пробуйте еду, чтобы проверить ее свежесть. Ведь опасные бактерии могут размножаться, не изменяя вкус, запах и внешний вид продукта. Повторный разогрев также не всегда делает еду безопасной.
А вот замороженные продукты, в которых остались кристаллы льда или температура которых не превышает +4 °C, можно повторно заморозить.
Какими продуктами стоит запастись на случай отключений света
Держите дома запас консервов, круп, орехов, сухофруктов, хлебцев, печенья, меда и питьевой воды. Выбирайте продукты, которые не требуют охлаждения, длительного приготовления или разогрева. Это поможет сэкономить деньги и уменьшить количество испорченной еды.
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