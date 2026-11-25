Женщина проверяет срок годности продуктов. Фото: dreamstime.com

Из-за массированных российских обстрелов украинцы живут в условиях постоянных и длительных отключений электричества. В таких условиях особенно остро стоит вопрос хранения продуктов. Ведь без электроэнергии холодильник способен поддерживать безопасную для пищи температуру лишь в течение ограниченного времени. А некоторые продукты могут стать опасными для здоровья. Однако несколько простых правил помогут сохранить запасы еды.

Новини.LIVE собрал полезные советы о том, как правильно хранить продукты во время отключений света и какую еду после длительного отключения электричества лучше выбросить.

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Сколько времени холодильник и морозильник сохраняют холод без света

Если не открывать дверцы, продукты могут оставаться безопасными:

в холодильнике — до 4 часов;

в полностью заполненной морозильной камере — до 48 часов;

в полупустой морозильной камере — до 24 часов.

Оптимальная температура в холодильнике +4 °C или ниже, а в морозилке — -18 °C или ниже.

Во время регулярных отключений электроэнергии стоит пользоваться специальным термометром. Ведь за короткий промежуток между отключениями холодильник может не успеть восстановить необходимую температуру.

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Заранее заморозьте несколько пластиковых бутылок с водой, оставив в них немного свободного места. Во время длительного отключения переложите их на полки холодильника. Также можно использовать аккумуляторы холода.

Старайтесь соблюдать следующие правила:

открывайте дверцу только по крайней необходимости;

размещайте замороженные продукты плотно друг к другу;

используйте термосумки с аккумуляторами холода;

готовьте столько еды, сколько сможете съесть за день;

не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше, чем на два часа.

В холодное время года альтернативой холодильнику могут стать балкон, погреб или подвал. Однако важно контролировать температуру, защищать еду от солнца, животных и загрязнения.

Какие продукты после отключения света лучше выбросить

Особенно быстро портятся:

мясо;

рыба;

молоко;

кисломолочный творог;

мягкие сыры;

колбасные изделия;

вареные яйца;

супы;

готовые салаты.

Если отключение электричества длилось более четырех часов и вы не смогли поддерживать безопасную температуру, от таких продуктов лучше избавиться.

Никогда не пробуйте еду, чтобы проверить ее свежесть. Ведь опасные бактерии могут размножаться, не изменяя вкус, запах и внешний вид продукта. Повторный разогрев также не всегда делает еду безопасной.

А вот замороженные продукты, в которых остались кристаллы льда или температура которых не превышает +4 °C, можно повторно заморозить.

Какими продуктами стоит запастись на случай отключений света

Держите дома запас консервов, круп, орехов, сухофруктов, хлебцев, печенья, меда и питьевой воды. Выбирайте продукты, которые не требуют охлаждения, длительного приготовления или разогрева. Это поможет сэкономить деньги и уменьшить количество испорченной еды.

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