Хранение домашней тушенки на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Домашняя тушеная говядина выручает во время отключений электричества и когда нет времени готовить. Кажется, достаточно приготовить мясо и плотно закрыть банку. Однако есть одна опасная ошибка, которую допускают даже опытные хозяйки. И хуже всего то, что испорченная консервация иногда ничем себя не выдает. Поэтому важно знать правила хранения продукта и еще одно обязательное условие безопасности.

Новини.LIVE собрал полезные советы, которые помогут долго хранить мясные заготовки.

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Сколько может храниться домашняя тушенка

Правильно законсервированное мясо рекомендуется использовать в течение одного года. Именно такой срок обеспечивает наилучшее качество домашних заготовок.

Но следует учитывать, что мясо относится к продуктам с низкой кислотностью, поэтому для безопасного длительного хранения его необходимо обрабатывать в специальном автоклаве для консервирования по проверенному режиму температуры, давления и времени.

Обычное кипячение банок в кастрюле не обеспечивает такого уровня безопасности. Даже толстый слой жира и герметичная крышка не защищают от ботулизма, если нарушена технология.

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Где и при какой температуре хранить тушеное мясо

Для мясных консервов, изготовленных с соблюдением безопасной технологии, лучше всего подходит прохладное, сухое и темное место. Оптимальная температура составляет от +10 до +21 °C.

Чтобы заготовки дольше сохраняли качество, придерживайтесь простых правил:

Храните банки в сухой кладовой или прохладном погребе. Не оставляйте консервы возле батарей, плиты и других источников тепла. Защищайте заготовки от прямых солнечных лучей. Не допускайте повышенной влажности, которая способствует коррозии крышек. Подписывайте банки, указывая дату приготовления.

Что делать с тушенкой после вскрытия

Открытые мясные консервы нужно поставить в холодильник при температуре не выше +4 °C, желательно не позднее чем через два часа после вскрытия. Переложите остатки в чистый контейнер с крышкой и употребите в течение 3–4 суток.

Если понимаете, что не успеете съесть все мясо, его можно заморозить порциями при температуре -18 °C.

Как понять, что тушеное мясо испортилось

Перед употреблением внимательно осмотрите банку. Следующие признаки должны вас насторожить:

вздутая крышка;

нарушенная герметичность;

потеки жира или жидкости вокруг крышки;

ржавчина, трещины и повреждения тары;

пена или жидкость, вырывающаяся при открывании;

плесень;

необычный цвет;

неприятный запах мяса.

Важно: ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду продукта. Поэтому никогда не пробуйте подозрительные консервы. Если вы не уверены, что мясо было законсервировано по безопасной технологии, его следует выбросить. Обычное повторное кипячение не гарантирует безопасность такой заготовки.

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