Зберігання домашньої тушкованки на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Домашня тушкованка виручає під час блекаутів і коли немає часу готувати. Здається, достатньо приготувати м'ясо та щільно закрити банку. Проте є одна небезпечна помилка, якої припускаються навіть досвідчені господарі. І найгірше, що зіпсована консерва іноді нічим себе не видає. Тому важливо знати правила зберігання продукту, і ще одну обов'язкову умову безпеки.

Новини.LIVE зібрав корисні поради, які допоможуть довго зберігати м'ясні заготовки.

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Скільки може зберігатися домашня тушкованка

Правильно законсервоване м'ясо рекомендують використати протягом одного року. Саме такий термін для найкращої якості домашніх заготовок.

Але слід враховувати, що м'ясо належить до продуктів із низькою кислотністю, тому для безпечного тривалого зберігання його необхідно обробляти в спеціальному автоклаві для консервування за перевіреним режимом температури, тиску та часу.

Звичайне кип'ятіння банок у каструлі не забезпечує такого рівня безпеки. Навіть товстий шар жиру та герметична кришка не захищають від ботулізму, якщо технологію порушено.

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Де і за якої температури зберігати тушкованку

Для м'ясних консервів, виготовлених із дотриманням безпечної технології, найкраще підходить прохолодне, сухе й темне місце. Оптимальна температура становить від +10 до +21°C.

Щоб заготовки довше залишалися якісними, дотримуйтеся простих правил:

Тримайте банки в сухій коморі або прохолодному погребі. Не залишайте консервацію біля батарей, плити та інших джерел тепла. Захищайте заготовки від прямих сонячних променів. Не допускайте підвищеної вологості, яка сприяє корозії кришок. Підписуйте банки, зазначаючи дату приготування.

Що робити з тушкованкою після відкриття

Відкриті м'ясні консерви потрібно поставити в холодильник за температури не вище +4°C, бажано не пізніше ніж через дві години після відкриття. Перекладіть залишки у чистий контейнер із кришкою та використайте протягом 3–4 діб.

Якщо розумієте, що не встигнете з'їсти все м'ясо, його можна заморозити порціями за температури -18°C.

Як зрозуміти, що тушкованка зіпсувалася

Перед використанням уважно огляньте банку. Насторожити мають такі ознаки:

здута кришка;

порушена герметичність;

патьоки жиру чи рідини навколо кришки;

іржа, тріщини та пошкодження тари;

піна або рідина, що виривається під час відкривання;

пліснява;

незвичний колір;

неприємний запах м'яса.

Важливо: ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом або зовнішнім виглядом продукту. Тому ніколи не куштуйте підозрілу консервацію. Якщо ви не впевнені, що м'ясо законсервували за безпечною технологією, його слід викинути. Звичайне повторне кип'ятіння не гарантує безпечності такої заготовки.

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