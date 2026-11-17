Жінка нарізає сало на великі шматки. Фото: Pinterest

Сало — надзвичайно смачний та корисний продукт. Але воно швидко втрачає якість та свіжість, якщо зберігати його неправильно. Є кілька простих хитрощів, які вбережуть від швидкого псування український делікатес.

Новини.LIVE зібрав для вас корисну інформацію, скільки можна зберігати сало, у що його загортати та що зробити, щоб продукт довго залишався свіжим.

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Скільки можна зберігати сало та за яких умов

Термін придатності залежить передусім від того, як продукт приготували. Свіже несолоне сало рекомендують зберігати у холодильнику не довше 3–5 днів за температури до +4°C. Якщо воно нарізане тонкими скибочками, краще використати його якомога швидше.

Солоне сало може зберігатися значно довше. За умови належного засолювання термін сягає від 1 до 3 місяців. Усе залежить від кількості солі, технології приготування та умов зберігання.

Копчене сало домашнього приготування краще спожити протягом тижня. Для магазинного орієнтуйтеся на термін придатності та рекомендації виробника.

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У чому зберігати сало, щоб воно не псувалося

Одна з найпоширеніших помилок — залишати сало на відкритій тарілці або надовго загортати у звичайний поліетиленовий пакет, де накопичується волога.

Найкраще скористатися харчовим пергаментом. Він допомагає захистити продукт від висихання та контакту з іншими продуктами. Для додаткового захисту загорнутий шматок покладіть у чистий контейнер із кришкою.

Також, щоб зменшити ризик забруднення, появи сторонніх запахів і передчасного псування:

обирайте для зберігання найхолоднішу полицю холодильника, подалі від дверцят;

не зберігайте продукт відкритим поруч із рибою, копченостями та іншими продуктами із сильним запахом;

користуйтеся чистим ножем;

не торкайтеся запасів брудними руками.

Що зробити із салом, щоб воно довше залишалося свіжим

Один із традиційних способів подовжити зберігання — засолювання. Сіль зменшує доступність вологи для мікроорганізмів, тому правильно засолений продукт псується повільніше. Однак просте натирання сіллю не гарантує безпечного зберігання протягом місяців.

Якщо сала багато, найпрактичніше рішення — заморожування. Розділіть його на невеликі порції, загорніть кожну в пергамент, а потім покладіть у герметичний пакет для заморожування. За температури -18°C продукт можна зберігати до 6 місяців. Але для кращого смаку бажано використати запаси протягом кількох місяців.

Як зрозуміти, що сало вже зіпсувалося

Навіть правильне пакування не врятує продукт, який уже почав псуватися. Насторожити мають:

неприємний прогірклий запах;

слизька поверхня;

пліснява;

виражене пожовтіння.

Таке сало краще викинути. Не намагайтеся врятувати його повторним засолюванням або зрізанням зіпсованої частини.

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