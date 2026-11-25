Жінка перевіряє термін придатності продуктів. Фото: dreamstime.com

Через масовані російські обстріли українці живуть в умовах постійних та тривалих відключень світла. За таких обставин особливо гостро постає питання зберігання продуктів. Адже без електроенергії холодильник здатен підтримувати безпечну для їжі температуру лише обмежений час. А деякі продукти можуть стати небезпечними для здоров'я. Але кілька простих правил допоможе зберегти запаси їжі.

Новини.LIVE зібрав корисні поради, як правильно зберігати продукти під час відключень світла та яку їжу після тривалого знеструмлення краще викинути.

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Скільки часу холодильник та морозилка тримають холод без світла

Якщо не відчиняти дверцята, продукти можуть залишатися безпечними:

у холодильнику — до 4 годин;

у повністю заповненій морозильній камері — до 48 годин;

у напівпорожній морозильній камері — до 24 годин.

Оптимальна температура у холодильнику +4 °C або нижче, а в морозилці — -18 °C або нижче.

Під час регулярних відключень електроенергії варто користуватися спеціальним термометром. Адже за короткий проміжок між знеструмленнями холодильник може не встигнути відновити необхідну температуру.

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Як довше зберегти холод у холодильнику

Заздалегідь заморозьте кілька пластикових пляшок із водою, залишивши в них трохи вільного місця. Під час тривалого відключення перекладіть їх на полиці холодильника. Також можна використовувати акумулятори холоду.

Намагайтеся дотримуватися таких правил:

відчиняйте дверцята лише за нагальної потреби;

розміщуйте заморожені продукти щільно один до одного;

використовуйте термосумки з акумуляторами холоду;

готуйте стільки їжі, скільки зможете з'їсти за день;

не залишайте готові страви за кімнатної температури довше ніж на дві години.

У холодну пору року альтернативою холодильнику можуть стати балкон, погріб або підвал. Однак важливо контролювати температуру, захищати їжу від сонця, тварин та забруднення.

Які продукти після відключення світла краще викинути

Особливо швидко псуються:

м'ясо;

риба;

молоко;

кисломолочний сир;

м'які сири;

ковбасні вироби;

варені яйця;

супи;

готові салати.

Якщо світла не було понад чотири години й ви не змогли підтримувати безпечну температуру, від таких продуктів краще позбутися.

Ніколи не куштуйте їжу, щоб перевірити її свіжість. Адже небезпечні бактерії можуть розмножуватися, не змінюючи смаку, запаху та зовнішнього вигляду продукту. Повторне розігрівання також не завжди робить їжу безпечною.

А ось заморожені продукти, у яких залишилися кристали льоду або температура яких не перевищує +4 °C, можна повторно заморозити.

Якими продуктами варто запастися на випадок відключень світла

Тримайте вдома запас консервів, круп, горіхів, сухофруктів, хлібців, печива, меду та питної води. Обирайте продукти, які не потребують охолодження, тривалого приготування чи розігрівання. Це допоможе заощадити гроші та зменшити кількість зіпсованої їжі.

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