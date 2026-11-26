Жінка відриває паперовий рушник. Фото: istockphoto.com

Паперові рушники на кухні витрачаються з неймовірною швидкістю: витерти руки, розлиту каву, прибрати крихти зі столу чи надлишки олії зі смажених страв. Здається, що коштують вони небагато, але якщо підрахувати витрати за рік, сума набігає чимала. Водночас існує багаторазова альтернатива, яка не поступається у зручності й має безліч переваг.

Новини.LIVE розповідає, чим замінити паперові рушники на кухні та скільки грошей можна заощадити.

Реклама

Чим замінити паперові рушники на кухні

Вдалою альтернативою одноразовим виробам стануть звичайні бавовняні рушники та тканинні серветки. Натуральний матеріал добре вбирає воду, витримує численні цикли прання та довго зберігає свої властивості.

Особливо зручними будуть невеликі вафельні рушники. Завдяки рельєфній структурі вони добре поглинають вологу, швидко сохнуть і займають мало місця.

Реклама

Причомуви можете самостійно зробити багаторазові серветки зі старих бавовняних рушників, футболок або постільної білизни. Достатньо нарізати тканину на невеликі прямокутники та обробити краї, щоб вони не обсипалися.

Читайте також:

Як правильно використовувати багаторазові рушники на кухні

Щоб нова звичка прижилася, облаштуйте біля раковини невеликий кошик із чистими серветками. Так вам буде зручно брати їх під час приготування їжі або прибирання. Також поставте кошик, куди можна кидати брудні. Однак перед тим, як складати туди вологу тканину, обов'язково просушіть її.

Реклама

Ще зручніше розподілити кухонний текстиль за призначенням. Наприклад, обрати рушники різних кольорів для витирання рук, посуду, очищення стільниці та інших поверхонь.

Як прати кухонні рушники, щоб вони довго служили

Через постійний контакт із вологою та залишками їжі кухонний текстиль може стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Тому важливо дотримуватися кількох правил догляду:

Реклама

Після використання розправляйте та просушуйте рушники. Змінюйте серветки щодня, якщо активно користуєтеся ними, а в разі сильного забруднення — одразу. Періть кухонний текстиль окремо від одягу та постільної білизни. Обирайте температуру прання не менше 60 °C. Не використовуйте кондиціонер для білизни, адже він може погіршити здатність тканини вбирати вологу. Після прання повністю висушуйте рушники, перш ніж складати їх у шухляду.

Коли без паперових рушників краще не обходитися

Повністю відмовлятися від одноразових виробів не обов'язково. Їх варто залишити для видалення залишків жиру зі сковорідок, прибирання сильних забруднень.

Скільки можна заощадити на паперових рушниках

В українських супермаркетах середня ціна за один рулон звичайних двошарових паперових рушників становить близько 37 грн. Якщо ваша родина використовує:

Реклама

один рулон на тиждень — 1 924 грн/рік;

два рулони на тиждень — 3850 грн/рік;

три рулони на тиждень — 5700 грн/рік.

Якщо ж перейти на багаторазові тканинні серветки та купувати лише один рулон паперових рушників на місяць, річні витрати на них скоротяться до 500 грн.

Звичайно, прання тканинних серветок також потребує витрат на воду, електроенергію та пральні засоби. Однак якщо використовувати наявний удома текстиль і прати його разом з іншими кухонними рушниками, можна помітно скоротити витрати.

Реклама

Ділимося іншими корисними порадами для дому

Як зберігати їжу під час відключень світла, щоб не нашкодити здоров'ю.

Куди покласти лаврове листя у холодильнику, щоб позбутися неприємних запахів.

Як вимити багато посуду одним літром води.

Як швидко прибрати дім до Різдва 2026 без мороки.